東冲有料到：超有創意的泰國「京都」甜品店

泰國有一間歷史悠久、主力售賣蛋糕及雪糕的甜品店Kyo Roll En，他們標榜自己的出品是京都風的日式甜品，就連名字也跟京都扯上關係。但問過一位「京都通」朋友，他說當地根本沒有這些甜品，所謂京都甚麼的都是巧立名目……但卻不能否定他們出品充滿「趣味」這個事實。

店舖一年12個月、每個月都有充滿創意的甜品登場，例如最近便推出了一款日本蜜瓜甜品，看觀是一個完整的蜜瓜，但原來內裏已被挖空，並分別填滿了蛋糕、啫喱、泰式蛋絲及蜜瓜肉，並且每項層次分明，可以想像製造方法十分複雜。無論送禮或自用，都會予人相當的驚喜。

雖然疫情期間這個店舖無可避免地遭受打擊，但幸好該公司背景雄厚，所以得以健在。尤其是他們擁有甚多員工，萬一不幸關店，便會造成大量失業。所以無論是社會責任、抑或對品牌的聲譽着想，他們都要繼續撐下去，之後亦會推出更多的創意糕點。

泰國人喜歡吃甜品，對於新奇的出品亦十分樂意光顧。這間甜品店的分店分布於各大商場之中，價錢也豐儉由人，難怪每逢假期便吸引大量本地人光顧。

胡慧冲