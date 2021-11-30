由腳貼到上背脊　羅天宇享受畀胡鴻鈞撩

歌手胡鴻鈞、羅天宇及何依婷等今日（30日）出席無綫劇集《十月初五的月光》宣傳，席間宣布劇集首集7天跨平台總收視23.5點。劇中大玩「HeHe情」的胡鴻鈞及天宇，對於觀眾相當受落感高興，天宇爆對方首日開工展現熱情一面，胡鴻鈞表示：「因為天宇內斂又慢熱，我好鍾意將呢啲人變到好火熱，所以開工時專登去撩佢，好在都成功。」問到天宇可享受被撩？他笑說：「都Enjoy，我未試過同男仔有咁多身體接觸，仲要由隻腳去到背脊都咁貼，不過佢喺度時，拍攝氣氛真係好好。」

談到劇集播出以來亦有批評聲音，胡鴻鈞坦言了解觀眾角度，呼籲外間給予多點耐性。對於網民繼續把他與張智霖（Chilam）版本的「初哥哥」作比較，胡鴻鈞表示未為此感到有壓力：「當初接嘅時候都知冇得比較，因為Chilam永遠係一個經典，我希望以後輩身份重拍呢個角色，將21年前嘅經典重新介紹畀千禧後嘅觀眾。」天宇亦認為今次新版本有機會令觀眾想重溫舊版本。而對於觀眾彈何依婷聲線分貝高，兩男也力撐拍檔，胡鴻鈞說：「我又唔覺得，只係角色同情節需要，其實佢未埋位時都唔係成日講嘢，都係專心睇劇本同培養情緒。」