王岳倫宣布同李湘結束12年婚姻　女兒共同撫養

內地導演王岳倫和主持人李湘結婚12年，8年前帶女兒Angela參加內地真人騷《爸爸去哪兒》爆紅，好老公形象深入民心的他，近日被拍得攬女到酒店，婚姻狀況再次亮起紅燈，然而王岳倫今日（30日）凌晨在社交網發文，宣布和妻子李湘已於7月和平分手，12年婚姻正式畫上句號。

王岳倫在社交網表示，與李湘長期性格不合，多年感情因此破裂，兩人已於今年7月和平分手，女兒則由兩人共同撫養，由於對12年婚姻終生難忘，強調未來兩人仍會是朋友和愛女的父母，他更寫道：「也祝福李湘和她的意中人能白頭到老！」雖然此則貼文已經刪除，不過最後一句話掀起議論。

對於最後一句話似乎意有所指，網友紛紛留言：「你王岳倫被拍，還祝别人白頭偕老，挺有意思的」、「這個語氣不知道的人還以為是李湘出軌」、「管不住自己下半身甩鍋，有你的」、「意中人？好陰陽怪氣的感覺」、「都已經離婚就算了吧，好歹給小孩留點面子」、「不能好聚好散嗎」，但也有人指出：「最後那句感覺就是爆料李湘出軌了」。

王岳倫凌晨發文宣布離婚，隨然此則貼文不久後就被刪除，但有眼利網友發現，女方雖然沒有對此事做出任何回應，但卻已經將社交網定為「只能觀看半年的貼文」，昔日放閃貼文全部已經消失，讓大批網友直言：「根本就是默認婚變了吧」。