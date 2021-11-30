前港姐麥詩晴借裙疑損毀唔賠錢　反指被老屈

落選港姐麥詩晴（Ceci）於台慶夜當晚打扮靚靚出席，以一條白色婚紗裙示人，不過，之後有婚紗公司於社交平台發文指有女藝人借衫後，整件婚紗需要報銷，雖然沒有公開名字，但婚紗公司有貼出遮樣的試身相及台慶照片，但之後Ceci竟然被發現於社交平台刪了當晚的相片，引來大家懷疑。而婚紗公司留言指條裙是全新的，可是收回時卻爛了和染了粉底，最嬲是原本那位藝人表示願意賠錢，事後又不認數，指婚紗公司老屈。

不過，Ceci今日（30日）於社交平台作出反擊，更指以往跟不同婚紗舖合作都是十分愉快，於這次事件，她認為有需要作出澄清。她指首先紗裙交還之日並未發現裙有損毀。當店舖收回裙後，並沒有向我提出任何問題，也就完成了交收。直到紗裙交還後數日，她才突然被通知紗裙有損毀。她發文：「如果交還當天發現有損壞的話，我定必即時賠償，因為實屬是我的責任。但在完成交收後幾日期間，紗裙經過幾多手，經歷過甚麼，單憑對方一面之詞，實在無從稽考。」

她更表示事件發生後，曾被不同形式騷擾，甚至被恐嚇要求刪除相片。故對此深深感受到理性處理問題的重要性，因此作出以上澄清，希望事情可以告一段落。她指自己從小到大都被教育成為有責任感和善良的人，經過這件事件後，我仍然會保持一顆善良的心，繼續專注工作，好好努力。