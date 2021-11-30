《拳王》黃子恆難忘冬天淋雨瞓地　譚俊彥喊戲搶視帝

無綫台慶劇《拳王》昨晚（29日）劇情講述黃子恆飾演的葉迎風，參加泰拳冠軍賽，由於赤裸上身，子恆Fit爆身形盡現，其拳腳功夫亦相當有睇頭，尤其踢腿動作，不但有力，而且踢腳踢得相當高，足證其下了不少苦功。

該劇監製Andy坦言該場拳賽戲難度極高，故劇組除了已事先安排定替身給子恆外，負責動作指導的冼灝英師傅亦沒有為子恆設計太高難度動作；不過對自我要求頗高的子恆，認為既然要飾演拳王就要似模似樣，故除了堅持所有動作均親身上陣、拒用替身外，並即場要求冼師傅教授高難度動作，務求令拳賽拍出來更像真。結果子恆亦不負眾望成功完成所有拍攝，現場所有「見證」賽事的其他演員均大讚他打得出色，Andy透露子恆拍畢該場戲後翻看Playback時，更激動落淚。

激動落淚

對於拍拳賽戲激動落淚，子恆回應指最感動是Cut機後現場所有人、包括演員和幕後均為他鼓掌：「其實好多動作我之前都未做過，到真係做到嗰吓其實好激動亦好感動；我成日諗如果我畀唔到難度高嘅動作出嚟，我會對唔住葉迎風呢個角色，我希望觀眾係真係會覺得，葉迎風係真係識打拳嘅。」子恆又感激飾演其對手的陳偉洪說：「對手好緊要，如果大家有留意踢膝嗰吓其實相當近，佢為咗拍出嚟效果好，好肯『硬食』我啲招式，佢咁樣令我啲動作做得更加放心。」

另外，近期獲讚好戲的譚俊彥，於劇中張振朗回憶片段中，含着淚訴說自己花上極大心血去打拳，結果卻換來假賽果之不甘心，短短1分鐘戲份已充份演繹出拳手的辛酸及對公義的堅持，難怪視帝呼聲甚高。而在戲中有場淋雨戲的黃子恆，則指該場戲最難忘部份是相當凍：「嗰日突然翻風、得11度左右，我當時嘅戲份係棉質嘅短衫同裋褲，一瞓落地超級索水同埋超級凍，好彩嗰日現場咁啱有風筒咋！但其實我幾鍾意呢啲場口，因為真係拍戲先做到。」