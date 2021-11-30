哈蘇雙攝新航拍　Mavic 3更細更持久

DJI Mavic 3壓縮了結構、硬體的重量佔比，比上代更小巧但續航力更長。(互聯網)

航拍機愈來愈輕便，DJI Mavic系列更是當中表表者，最近傳聞多時的第三代終於在港上市。Mavic 3的展開尺寸為221x96.3x90.3mm，連電池及槳重899g，比Mavic 2 Pro更細更輕。同時廠方針對機臂、機身和雲台的曲面外形進行了流線型減阻力設計，相比上一代減少了35% 風阻系數，連帶續航時間提升至46分鐘，單次飛行時間更長。

Mavic 3另一賣點是首次引入雙攝影像系統，主相機為4/3 CMOS Hasselblad相機，支援162mm長焦距，實現28倍混合變焦，有助提前觀察遠景，方便取景及規劃航線。格式方面，它支援5.1K@50fps及4K@120fps超高清錄影，10位元D-Log可記錄多達10億種顏色，更細緻地呈現色彩的漸變層次及明暗細節。

Mavic 3另搭載全新智慧返航功能，視覺處理引擎會對周圍環境進行幾何掃描，當觸發返航操作時，無人機將自動計算出最佳路徑，並即時計算返航所需的電池能量，不怕回程無電。全新的APAS 5.0(高級飛行輔助系統)可以更快規避航多個方向上的障礙物，優化後的智慧跟隨5.0功能則通過感測器、主攝聯動配合，確保被攝主體始終處於畫面的有效區域。

DJI Mavic 3 一共有三個版本，分別是Mavic 3、 Mavic 3 暢飛套裝和專業版DJI Mavic 3 Cine套裝，入場費約HK$17,000，其中DJI Mavic 3 Cine支援Apple ProRes 422 HQ，且內置1TB SSD，遙控器也升級為全新帶屏DJI RC Pro。美中不足的是，無論買邊個版本，部分功能如大師鏡頭、高速手機快傳、全景拍攝、一鍵短片要到2022年1月才可通過固件升級得到，拍法暫時有所局限。