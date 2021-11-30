培養習慣呵護私密部位

Q：我今年31歲，幾年來都有剃毛的習慣，主要是男朋友喜歡少毛。幾天前覺得皮膚有刺痛感，加上也是時候修剪，怎知道掰開用鏡一照，看到三角位置的毛髮下長了兩粒小瘡，紅腫灌膿，我不敢碰它也沒有剃毛。跟著又往下摸到陰唇末端長了一粒綠豆般大細的圓形肉色顆粒，不痛，像一顆突起的痣，令我擔心它是長固定了不會消失。我相信不是性病，因我和男朋友向來都是乾乾淨淨的。究竟這些是甚麼？之前從沒有長出過的，它1會自行消失嗎？對性行為會有影響嗎？

梁小姐

A：你察覺到私處長出了兩類型的顆粒，依據你的描述，第一類長於陰阜的皮膚上，發炎紅腫灌膿；第二類長於較下方接近會陰，不痛沒發炎，像痣或息肉。這兩類顆粒的確屬不同類別，不過它們均屬於「非性病類型」，不是性病，亦不會影響到性行為，若然伴侶感疑惑，清楚解釋便可。

第一類的顆粒叫做「外陰部毛囊炎」，症狀主要是陰阜至大陰唇位置長出硬而帶痛的炎症顆粒，它長出的原因多與個人身體護理習慣和外界因素如天氣相關，私密部位不夠通爽，很易引發「外陰部毛囊炎」，它常見於在天氣潮濕翳熱的季節，春夏較易患上。女性本身汗液較多、內褲剪裁及質料密不透氣、整天使用衞生護墊製造了陰濕暖烘的環境、穿緊窄的褲子、排卵期前後受白帶分泌物刺激皮膚、陰毛茂密和有倒生問題、剃毛太貼近毛孔和損傷毛囊、激情過後沒有適時洗澡、沐浴液刺激肌膚等等，皆會引發此炎症。

真正元兇是金黃色葡萄球菌、真菌或其他微生物，於肌膚脆弱時借機走進毛囊，導致皮脂腺感染或汗腺感染，私處便會長出發炎顆粒令女性患上炎症顆粒。最煩惱的是，若患者不改善生活習慣，缺乏呵護私密肌膚的意識，「外陰部毛囊炎」便會不停復發，好不容易等到它凋謝結痂，不久後又再於同一皮膚位置或鄰近位置長出，長期處理不善甚至會形成永久痂痕。

第二類的顆粒叫做「假性濕疣」，它不是性病，好發於踏入青春期的少女至30多歲的成年女性身上，數據顯示大約每5至6名女性中便會1名患上此症狀，不管她們曾否發生性行為都有機會患上。「假性濕疣」的成因有兩種，一種解釋是認為它是受體內賀爾蒙起伏刺激而產生，另一種解釋是受患者體內某些慢性炎症所刺激而長出。「假性濕疣」會因賀爾蒙波動而有外觀變化，通常在生理周期中段 （即排卵期，白帶分泌旺盛）和生理周期末段（即接近經期）時便會顯得較挺拔鼓脹，其餘日子則呈凋謝或半凋謝形態，似黏著皮膚的小疙瘩。

千萬不要擠壓「外陰部毛囊炎」和「假性濕疣」顆粒，以免做成損傷和更嚴重的發炎。「假性濕疣」是不用理會的，除非你發現增生情況嚴重、數目增加，才需進行清除手術。而「外陰部毛囊炎」，由於患處發炎，個人需保持乾爽衞生，可塗消炎藥膏以加速痊癒。暫停脫毛是適當的做法，能避免重複地過度刺激毛囊。

李偉儀