郭子豪誤製「十月初六」的浪漫激死蔚雨芯

由無綫小花何依婷同「星夢一哥」胡鴻鈞重拍嘅劇集《十月初五的月光》，除咗祝君好及初哥哥呢條主條夠經典外，其實嗰條由蔚雨芯同郭子豪分別飾演江依文同金勝嘅支線都好值得留意。

記得當年金勝呢個角色係由唐文龍飾演嘅，家陣由郭子豪接拍，佢有冇前輩咁好戲就等大家評論，不過郭子豪似乎覺得個角色好有發揮，所以喺佢自己嘅頻道就拍咗一個惡搞劇本，一嚟可以呃吓Like，二嚟又可以幫齣劇宣傳吓，真係一舉兩得。

喺呢個惡搞版本度，郭子豪繼續就係飾演金勝，蔚雨芯都係江依文，不過佢哋先搞浪漫，郭子豪約咗蔚雨芯去睇「十月初五」的月光，但突然發現個月亮唔同咗，郭子豪一睇吓隻表，原來過咗12點，即刻驚到用雙手揞住蔚雨芯對眼唔畀睇，仲話已經係「十月初六」，個月光已經唔係「十月初五」的月光。本來好浪漫嘅氣氛，就係因為個「初五」同「初六」嘅月光而搞亂晒，蔚雨芯發佢脾氣亦係人之常情，就喺蔚雨芯大鬧郭子豪時，突然有蔚雨芯膊頭。

當佢一轉身就發現原來拍佢膊頭嗰個就係「真‧金勝」唐文龍，雖然只係剪接，唔係真人出現，但呢個彩蛋都幾驚喜，只係有網民錯重點，話蔚雨芯條爛牛仔褲露出一截Pat Pat肉出嚟，佢呢忽先至係真嘅「十月初五的月光」喎。