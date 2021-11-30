漫畫AV化　慾念成真

唔少人都鍾意睇漫畫，男人就更加鍾情色情漫畫，當中嘅情節極盡荒淫，所以唔少AV廠都會將佢拍成真人版，由AV女優演繹當中嘅情節，令大家嘅慾念成真！

宅男良伴

喺Moodyz推出嘅《將人間兵器之巨乳美少女拾回家》中，松本菜奈實係一個原本被製作出嚟戰鬥嘅仿真機械人，後來被一個家庭收留作為家傭。家庭成員中有一個只顧住寫作嘅宅男翔太，由於佢每日都對住身材豐滿嘅菜奈實，漸漸生起慾念，後來趁屋企冇人更對阿妹上下其手，發覺與真人無異，忍唔住同菜奈實交歡起嚟！自此之後，翔太將菜奈實當成女朋友一樣，幫佢換上不同打扮一齊出街，甚至調教佢學識不同床技，滿足個人慾望。

自甘墮落

由Madonna出品嘅《破滅之一手》入面，兒玉玲奈係一位人妻，亦係圍棋俱樂部嘅顧問，有一日，佢收到有力成為全國圍棋冠嘅隊員山本要求退出嘅通知而大感驚訝，後來仲驚動到上司，而上司命令玲奈盡力挽留山本，否則就會被炒魷魚。山本雖然棋藝高超，為人卻非常鹹濕，見到玲奈秀色可餐，於是要求阿妹獻身，為咗保住飯碗，只好任人魚肉！之後山本就留低冇退出，但係就成日向玲奈求歡，漸漸令阿妹沉溺慾海，甚至主動向山本苛索快感，完全忘記顧問及人妻嘅身份。

特別服務

呢部《噂之女》講述一班後生仔聽到一個傳聞，就係去到蔬菜店向老闆娘風間由美付出808日圓就可以獲得「特別服務」，而涼介為咗證實傳聞嘅真偽，於是膽粗粗去到蔬菜店，由美就話呢個只係一個惡作劇！不過，久旱逢甘露嘅由美見涼介年輕力壯，唔單止嗒晒糖，仲主動吹奏一曲，然後大玩騎乘位！之後，班後生仔個個都爭相去搵由美，甚至約埋一齊大玩4P混戰，而由美亦來者不拒，相當享受高潮快感！

簡評

近幾年日本AV廠好鍾意將色情漫畫拍成真人版，為大家帶來新鮮感同刺激感，就好似今日為大家介紹嘅3部作品咁，當中本仙最鍾意松本菜奈實主演嘅《將人間兵器之巨乳美少女拾回家》，因為菜奈實身材豐滿皮膚白淨，本身已經夠晒養眼，二來佢嘅打扮夠晒誇張亮眼，更重要嘅係演技出色，床戰時保持麻木表情，真係扮到好似機械人一樣，認真抵讚！