丘亞葵為粵劇界音樂大師朱慶祥開騷　契女南鳳助陣

粵劇界音樂大師朱慶祥在行內甚有地位，製作人丘亞葵將於12月3日至4日，在西九戲曲中心舉行《音樂大師朱慶祥戲曲盛典》，並請來一班朱慶祥的愛徒衛駿輝、阮兆輝、龍貫天、鄧美玲、陳咏儀以及剛大病初愈的朱慶祥之契女南鳳任嘉賓，丘亞葵還透露，12月4日晚會有特別嘉賓參與演唱，為保持神秘感，暫不披露名單，但一定令觀眾有驚喜。

朱慶祥桃李滿門，日前他與愛徒、音樂名家王勝泉，王勝焜兄弟及一眾拍和高手齊集，為表演操曲，南鳳更向契爺朱慶祥送上「人見人愛」大利是一封，祝賀他身壯力健。朱慶祥看着一眾已獨當一面的老倌及音樂家愛徒齊集，感覺非常開心。衛駿輝和莊婉仙感謝朱慶祥當年不收學費，讓她們在經濟有問題時，仍可得親身教導，今次朱慶祥的音樂會，他們一定要出席表演以報師恩。

朱慶祥對於早前他獲香港演藝學院頒授榮譽博士銜，大表興奮，並謂：「能夠在九旬之年獲得博士銜，我覺得是別人畀面。以前丘生（丘亞葵）在TVB工作，我和雛鳯入無綫演出《歡樂滿東華》，大家已有多次合作，今次非常感謝他為我安排慶祝節目，令我留下美好回憶。」