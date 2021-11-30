Brooklyn Chase　無冕天后

美國四仔界有唔少身材勁爆嘅脫星，好似Brooklyn Chase就係其中之一，憑住一對G奶同巨躉而顛倒眾生，出道至今喺頒獎禮獲得過唔少提名，只可惜佢與獎項無緣，所以被四仔迷封為「無冕天后」。

一脫成名

喺美國加州聖地牙哥出生嘅Brooklyn Chase，高中時已經係校內嘅風頭躉，皆因貌美加上前凸後趷嘅身材，成為好多男生追求嘅對象，同時亦令到好多女生妒忌，因而令佢感到相當煩惱，慢慢形成怕醜又內向嘅性格。中學畢業後，佢喺一間貿易公司工作，兩年後就晉升成為經理，及後修讀會計課程，為自己增值。

後來佢因為陷入財困，不得不尋找快捷嘅搵錢機會，呢個時候佢被四仔星探邀請演出四仔，絕對係搵快錢嘅好機會。不過佢從未諗過投身四仔界，所以感到抗拒，接受唔到自己做脫星，只係經過幾個月後，銀行存款幾近乾塘，佢就決定盡地一煲，跟脫星事務所簽約，2012年以26歲之齡出道，為成人網站FxxxedHard18演出首套四仔短片，結果憑住迷人樣貌及火辣身材而一脫成名。

與獎無緣

人氣上升嘅Brooklyn Chase，唔單止深受四仔迷歡迎，更吸引到四仔片廠North Pole Enterprises嘅注意，搵佢演出《North Pole #99》，而呢套作品更成為佢事業嘅轉捩點，不但銷量極佳，出色嘅床技更令四仔迷眼前一亮，因而令人氣再爆升。問到性格怕醜又內向嘅佢，點解演出床戲可以咁放呢？Brooklyn Chase表示自己經常幻想點樣跟男人曳曳，同時睇咗唔少四仔學習床技，所以才會咁好嘅效果。雖然唔知佢係咪吹水，但可以肯定佢嘅演出獲得四仔迷一致好評，更喺2013年舉行嘅Nightmoves及AVN頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

講到提名，Brooklyn Chase可以話係頒獎禮提名最多次數嘅脫星，事關佢由出道至今，喺各大四仔頒獎禮上獲提名無數，當中包括「最佳脫星」、「最佳胸部脫星」、「最佳演出」等，但係一直冇攞過任何獎項，連Brooklyn Chase亦笑稱自己與獎無緣，因而被四仔迷封為「無冕天后」嘅稱號。

Profile

出生日期：1985年3月14日

身高：157cm

三圍：32G-25-37

Brooklyn Chase被胸奴迷喻為美國四仔界必睇嘅巨乳脫星之一，近年佢除咗拍四仔，更踩入成人網絡直播界，吸金力超強，同時佢經常喺社交網跟粉絲互動，相當親民。