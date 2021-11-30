愛犬有異性冇人性　蔡嘉欣樂做執「金」阿四

前港姐蔡嘉欣家中養了兩隻小狗加一隻貓，當中以14個月大的Mochi最黐身，瘋狂程度連主人「便便」也要黐到實，不過當嘉欣男友出現，Mochi於異性相吸下立即轉軚，非常現實！

蔡嘉欣童年是貓癡，家中養了4隻貓咪長達7年，即使現時與家姐從娘家搬出同居，但為了屋企添生氣，也養了1隻貓咪，不過卻一直沒有養狗概念，直至年前到訪朋友家中，觀其貴婦愛犬長相討人喜歡，對主人亦很忠誠，即有意一嘗當狗主人滋味，惟走遍多間狗舖物色，不是價錢高昂便是不合眼緣，後來獲悉身邊朋友為愛犬配種，獲對方送贈一隻BB狗女，並取名Mochi，之後同住的家姐又帶來另一隻狗狗波子，從此安樂窩擁有兩狗加一貓，非常熱鬧。

談到屋企3隻小動物，嘉欣指牠們各有性格，雖然偶然會玩打架，兩隻狗狗也會爭食物，但也未試過打到損手爛腳收場，她說：「其實佢哋都算易養，Mochi初嚟報到時都會八卦，會撩隻貓，隻貓當然唔鍾意，但慢慢接納咗，後來仲有啲享受被撩添，叫做相處融洽啦！兩隻狗仔之間呢，Mochi恃住自己係姐姐霸道啲，成日用個Pat Pat推開細佬波子，搞到波子地位好卑微，所以周圍屙屎以示不滿，一路行一路屙，要跟住佢後面執。」雖然波子如此百厭，但嘉欣也樂做執「金」阿四，還笑指於狗狗心目中，其地位比起作為主人的家姐還要高，每晚更會與Mochi睡在她床邊。

由於兩隻狗狗體形太細，不太適合生育，所以早已進行絕育手術，嘉欣說：「家姐將來嫁會帶埋波子走，我養一隻已經夠，唔想分薄啲愛，同埋Mochi好黐身，連我去大便都會黐住，好乖，最溫馨係每日起身都會見到佢，收工返屋企又會好興奮咁嚟迎接，跟住周圍轉。（男友會呷醋？）有同佢講依家最鍾意係狗狗，唔係佢囉！Mochi個個都跟，仲當男友隻手係雞髀咁舔，可能異性相吸，男友喺度Mochi唔會理我。」