【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿七癸未木成日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、拆卸、掃舍

忌：嫁娶、作灶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

遇到問題應第一時間解決，橙黃色有助增運。

金牛座

幸福要靠自己爭取，守株待兔難獲愛神眷顧。

雙子座

謹記防人之心不可無，以免被小人有機可乘。

巨蟹座

開支增加，經濟壓力上升，有坐吃山空徵兆。

獅子座

笑容滿面，與人相處融洽，聯誼會友可盡興。

處女座

財運穩定，花錢有分寸，沒有事情需要擔心。

天秤座

下班後有好玩的活動等你參與，心情好到極！

天蠍座

工作表現受肯定，宜繼續努力，忌得意忘形。

人馬座

易跟身邊人鬧分歧，放軟身段有助化解矛盾。

山羊座

遇上了斤斤計較的人，內心既無奈又無助。

水瓶座

迎來忙碌的一天，不要再花精力與人鬥氣了。

雙魚座

情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）馬 是非多

鼠

春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

牛

是日沖煞，保持心平氣和，可遠離煩惱。

虎

事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

兔

運勢好壞參半，待人接物要腳踏實地。

龍

諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

蛇

才思敏捷，工作表現好得令人刮目相看。

馬

情緒不穩，容易因失控而陷入是非爭端。

羊

謀事忌固執己見，適當時候要懂得讓步。

猴

桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

雞

吉星高照，貴人助力強，生活稱心如意。

狗

出門要小心，易有意想不到的麻煩出現。

豬

運氣佳，好事接連發生，快樂伴隨你。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大雪開運養生

大雪一般為陽曆12月7日前後，從前來到這個時節，中國北方的氣溫已降至攝氏0度或以下，天寒地凍，地面的積雪也漸厚，故民間有「大雪冬至後，竹籃打水水不漏」的諺語，就是說連水也變成冰的狀態，說明了大雪是一年中最冷的節氣。

對農戶來說，大雪並非一面倒影響農作物收成。因為這個時節北方的雪凍得不再溶化，這種雪可以保護深秋時播種的冬麥，讓幼苗靠這種「雪被子」來防寒。而大雪節氣過後，天氣漸回暖，積雪開始溶化，雪變成水滲入農田中，為農作物帶來水分灌溉。

民間有「冬臘風腌，蓄以禦冬」的習俗，大雪過後，氣溫急降，天氣變得乾燥，正是加工臘肉的最佳時期。家家戶戶也會宰殺豬羊，除留起鮮肉待農曆新年時享用外，其餘的肉類就會加入食鹽、花椒、大茴、八角、丁香等炒熟醃製，再用棕葉繩串起來風乾，之後慢火燻烤成為臘肉、臘腸等，待春節時取出享用。

冬季是養藏的季節，也是進補的最佳時機。尤其是大雪正值隆冬，宜多進食溫熱食物，如羊肉、當歸、枝竹、大蒜等，既可驅寒、暖脾胃，又可補身溫腎氣。大雪時節的養生重點與冬季一脈相承，就是「早睡晚起」，休養生息；同時亦要注意添衣保暖，多喝熱飲熱食，保存內在的陽氣。