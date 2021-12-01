皇家加勒比遊輪「玩．住．歎」航程最新情報

作為皇家加勒比旗下第一艘超量子級別遊輪：海洋光譜號，是亞洲最新最大的智能遊輪，樓高16層、排水量達16.8萬噸、可載客最多逾5,600人，而船上設有2,137間房間及多項大型餐飲娛樂設施，多達19間世界級頂尖食府和酒吧，一家大細都適合。

在Sparkling Christmas聖誕主題航程中，海洋光譜號除了會裝飾得閃爍繽紛，更舉辦連串節日限定活動，同時多間餐廳亦會推出聖誕餐單。

多項精彩聖誕限定船上活動包括：手工聖誕卡製作、聖誕彩繪體驗、聖誕藝術摺紙工作坊、聖誕尋寶趣、聖誕冷知識、海上歷奇兒童活動中心舉辦兒童專屬的聖誕環節，如聖誕老人足跡尋、給聖誕老人的信：小朋友可寫信給聖誕老人，而聖誕老人也會悄悄地將回信放到他們的房間！此外，聖誕老人也會驚喜現身（12月25日聖誕日限定）。此外，行程中亦有多元化的聖誕特備主題工作坊，如聖誕小夜燈工作坊、聖誕花環工作坊、聖誕金漆藝術工作坊、聖誕霓虹燈線工作坊等。

聖誕特備主題工作坊：

聖誕小夜燈工作坊

出發日期：2021年12月9日

聖誕花環工作坊

出發日期：2021年12月18日

聖誕金漆藝術工作坊

出發日期：2021年12月21日

聖誕霓虹燈線工作坊

出發日期：2021年12月24日