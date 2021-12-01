皇家加勒比遊輪「玩．住．歎」航程最新情報
2021年12月01日 09:00
東網電視更多新聞短片
(客戶提供)
【特約報道】自皇家加勒比開辦 Cruisecation 公海遊航程以來，公眾反應熱烈，剛宣布加開航程至2022年2月4日，覆蓋了農曆新年假期，航程分別提供2至4晚的選擇，即日起已開始接受預訂：https://bit.ly/30WywnW
作為皇家加勒比旗下第一艘超量子級別遊輪：海洋光譜號，是亞洲最新最大的智能遊輪，樓高16層、排水量達16.8萬噸、可載客最多逾5,600人，而船上設有2,137間房間及多項大型餐飲娛樂設施，多達19間世界級頂尖食府和酒吧，一家大細都適合。
在Sparkling Christmas聖誕主題航程中，海洋光譜號除了會裝飾得閃爍繽紛，更舉辦連串節日限定活動，同時多間餐廳亦會推出聖誕餐單。
多項精彩聖誕限定船上活動包括：手工聖誕卡製作、聖誕彩繪體驗、聖誕藝術摺紙工作坊、聖誕尋寶趣、聖誕冷知識、海上歷奇兒童活動中心舉辦兒童專屬的聖誕環節，如聖誕老人足跡尋、給聖誕老人的信：小朋友可寫信給聖誕老人，而聖誕老人也會悄悄地將回信放到他們的房間！此外，聖誕老人也會驚喜現身（12月25日聖誕日限定）。此外，行程中亦有多元化的聖誕特備主題工作坊，如聖誕小夜燈工作坊、聖誕花環工作坊、聖誕金漆藝術工作坊、聖誕霓虹燈線工作坊等。
聖誕特備主題工作坊：
聖誕小夜燈工作坊
出發日期：2021年12月9日
聖誕花環工作坊
出發日期：2021年12月18日
聖誕金漆藝術工作坊
出發日期：2021年12月21日
聖誕霓虹燈線工作坊
出發日期：2021年12月24日