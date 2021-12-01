走進夢幻聖誕國度　勁浪漫超溫馨

要數聖誕節最浪漫的事，除了與好友或另一半一起度過外，相信不少人都會想到白色聖誕，以及耀目的燈飾與、聖誕樹。雖然今年的聖誕節依然不能旅遊，但留在香港都有很多選擇，例如總有一間响左近的商場燈飾及裝置，今次就帶大家到夢幻場景打卡吧！

【另類白色聖誕】

說到冰雪王國，不得不提粉絲眾多的《魔雪奇緣》，由即日至2022年1月2日Citywalk 荃新天地將幻化成唯美動人的冰雪小鎮，為大家帶來《魔雪奇緣》系列主題活動「冰雪夢幻王國 Snowy Wonderland」，冰雪世界設於商場的中庭，一眾經典角色會化身大型塑像，場內亦有很多極其夢幻的打卡點，如華麗的圓拱形水晶庭院、幻彩設計的冰雪城堡及炫白聖誕樹，其中最為矚目的必定是4米高的「小白許願樹」，樹上掛着過百隻可愛的雪人小白掛飾，讓大家許願。另特設會員專享的「冰雪夢幻奇景」及「飄雪樂園」，走進城堡內的特製鏡房猶如置身於夢幻之境，體驗 360 度沉浸式視覺效果，與角色置身無邊際空間盡情打卡。

打卡之餘場內亦設有期間限定店，其中更有於荃新天地獨家限量發售的產品，粉絲要課金了。

【冬日森林仙境】

去完冰雪世界，不如親親大自然，走入奇幻森林，由即日至2022年1月2日YOHO MALL為大家打造夢幻光影之旅，商場的中庭化身「炫彩奇幻森林」及「仙子們的秘密花園」，滿布仙子星光的森林中，以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，帶來震撼的視覺效果，如巨型互動裝置「願之光寶石」、「花語迷宮」及6米高「極光炫彩玻璃聖誕樹」；而花園中則有期間限定展出的 4.5 米高巨型「永恒聖誕花」，抬頭更可欣賞星光閃閃的「蒲公英小徑」。延至室外的都市農莊亦有15 米長的「仙子星光許願長廊」，夢幻非凡。

另外，商場特別推出「奇幻森林秘境尋寶賽」互動裝置遊戲及聯乘麥田捕手於指定周末舉行 森「動」手作市集，雲集超過 20 間本地手作及精品攤檔，更設有聖誕畫布相框工作坊及聖誕沙樽工作坊。