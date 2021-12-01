世界級P圖大賽︱法國小姐位位女神　官方相竟然出事

法國全國選美大賽「法國小姐」（Miss France）12月11日選出后座，預計會有700萬人同時收睇直播，屆時除現場評審畀分，觀眾都可以投票決定冠軍。早前官方公布29位佳麗索相畀大家慢慢揀心水，網友睇見名單都即刻去到眾女嘅社交網搵索圖，點知……咁就出事！

唔少網友發現主辦單位公布嘅參賽者宣傳照同佢哋個人社交網Post出嘅靚相相差甚大，直逼「照騙」地步，好似科西嘉小姐Emma Renucci就晒出冷艷美女Feel嘅相，不過官方釋出嘅照片佢就忽變脹爆兼有Baby Fat，模樣判若兩人；阿爾薩斯小姐Cecile Wolfromoff亦被指同官方照片上嘅本人嚴重失真，佢晒出嘅相直頭後生10年！

對此主辦單位表示，比賽特別重視「真實美」，主辦方以身作則，拒絕幫候選佳麗修圖，先會令到今次佳麗「真面目」曝光！現任法國小姐、去年冠軍Amandine Petit都發聲，提醒所有參賽者：「女士們，請注意你們參加的是『法國小姐比賽』，而不是『修圖比賽』。」

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