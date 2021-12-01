BROADWAY送你Doraemon造型禮品 塑造冬「日」家居

【營業資訊】冬天總叫人特別戀家，就是想躺在舒適的梳化上，蓋上厚厚的毛毯，抱住軟綿綿的 Cushion ，呷一口熱茶，過一個溫暖而寫意的下午。為了把港人尤其鍾情的日本風味注入家居之中，百老滙特意設計一系列獨家的Doraemon造型禮品，以象徵日本的十六瓣八重表菊紋為設計主軸，推出茶具及餐具套裝、家居用品及各式袋款，既可愛又時尚。

Doraemon茶具、餐具 桌上的和風滋味

是次Doraemon獨家禮品系列的焦點之一，絕對是感覺典雅的鑄鐵茶壺，可放在明火、電磁或電陶爐上烹煮，均勻的導熱令茶味更濃；而陶瓷製的餐碗、餐碟設計簡單但不失創意，以菊花紋章配上Doraemon頭像，拼湊出餐桌藝術。

除了造型可愛，百老滙同樣重視餐桌用品的實用性，以用家角度出發，構思貼心的細節。以陶瓷茶杯為例，其配搭的杯墊亦可用作杯蓋，為熱飲保溫。另外，筷子、餐匙和餐叉以和風味濃的木系作手柄設計，但接觸食物部分則用上不锈鋼，方便用家清潔。

法寶遍布家居 冬日舒適暖意

為了把Doraemon的法寶帶到家居的不同角落，百老滙特意設計一系列Doraemon法寶家品，讓你走過隨意門地毯、抱住豆沙包或噹噹 Cushion 過冬。想暖笠笠地躺在梳化上看電影，就要蓋上Doraemon造型厚毛毯，用畢後可把摺疊好的毛毯放於座墊內，頓時變成軟綿綿的抱枕。若愛日式家居的整潔感覺，可把頸巾、冷帽放在Doraemon摺疊式收納掛袋內，透明設計可清晰看到袋內放置的東西，拉上拉鏈後隔絕塵埃，讓冬日衣物不再散落四周。

餐具和家品以外，還有各式Doraemon造型禮品供大家選擇。上班一族或喜歡野餐的你，必定對Doraemon木蓋餐盒愛不釋手，蓋上刻有Doraemon圖案，並配以和風餐盒包裹布，塑造日式便當。餐盒包裹布既可用於頸上作領巾，亦可穿戴在手腕上作裝飾，特選會員更可自選心儀的字母及顏色領巾，隨時展現個人品味。除此以外，還有可放置耳筒和散銀的噹噹小物收納袋、購物必備的珍寶收納袋、小巧而時尚的手挽日式結袋、小毛巾連可掛式噹噹便攜盒、雙層隔熱泡茶玻璃瓶等，童真未滿的你快來把他們帶回來！

即日起至2022年3月21日，於百老滙選購指定牌子及型號的產品，即可免費獲贈指定 Doraemon 造型禮品乙份。數量有限，送完即止。

限定版Doraemon Raycop GO UV 無線可攜式除蟎機

在新時代，大家都以健康為首，亦尤其重視家居衞生。Doraemon Raycop GO UV 無線可攜式除蟎機具備紫外線消毒、高效吸力及雙重濾網，用家更可自行組裝不同的清潔模式，以設合不同大小的家居物件或位置。輕便的設計令你無論是走到家中的任何角落、或是攜帶外出Staycation，Raycop GO UV 無線可攜式除蟎機都能為你創造一個乾淨、安全、舒適的環境，伴你放心隨處GO！

同場加映 「花研草說」養生茶飲

日本人崇尚茶道文化，百老滙亦聯乘本地茶飲品牌「花研草說」，為顧客送上以石斛為主要成分的養生茶療禮盒，每款茶療都具特定功效，包括紓緩經痛、提升免疫力、排毒、鎮靜安神、清熱氣和祛濕等，大家可按照不同的身體狀況選用。茶飲以外，更配有可改善陰寒體質的古法製十年老陳皮及粟米纖維泡茶濾袋，隨時可呷一口健康滋味。即日起至2022年3月21日，於百老滙選購指定牌子及型號的產品，即可免費獲贈指定「花研草說」石斛茶療套裝乙份。數量有限，送完即止。

更多禮品詳情，請向店員查詢。

百老滙分店地址查詢熱線：3144 1889

Doraemon 造型禮品：

鑄鐵茶具：茶壺可放在明火、電磁或電陶爐上烹煮，手柄繫上麻繩，以防使用時燙手。

陶瓷碗連筷子套裝：用印有Doraemon頭像的碗筷進餐，吃出歡愉心情。

和風筷子連筷子托套裝：把筷子和筷子托放在收納袋內，自備餐具無難度。

和風餐具套裝：餐匙和餐叉的接觸食物部分都用上不锈鋼物料，方便用家清潔。

日式餐墊：Doraemon的頭像融入菊花紋章之中，設計低調但不失趣味。

兩件裝陶瓷碟：一式兩款的陶瓷碟，放上玉子燒或三角飯團，放送和風滋味。

陶瓷茶杯連杯蓋/杯墊：陶瓷杯蓋既可用作杯墊，既能隔熱、又可保溫。

噹噹 Cushion（中）及豆沙包 Cushion（左）：造型可愛到極，是睡床和梳化上的最佳飾品。

暖暖毛毯連和風座墊：把暖暖毛毯摺疊再放入座墊內，馬上變成舒適的Cushion 。

摺疊式收納掛袋：可掛在門上或衣櫃內，把毛巾、衣物有條理地收納。

隨意門款式地毯：隨意門化身地毯，為家居增添夢幻的感覺。

噹噹小物收納袋：把耳筒、鑰匙或唇膏等小物放進收納噹噹，手袋不再亂糟糟！

筆記簿連擦得甩原子筆套裝：隨身攜帶筆記簿，把日常靈感都紀錄下來。

（左）Tote Bag（橙黃）：設內隔放置小物，方便攜帶，另有藍色及彩色選擇

（右）摺疊環保袋連迷你收納套：既可愛又實用的環保袋連Doraemon頭像收納套，綠色生活達人至愛。

手挽日式結袋：繫上Doraemon日式結袋，為樸素的冬日造型添一點色彩。

餐盒連和風包裹布：餐盒蓋的木紋圖案設計精細，Doraemon粉絲必定愛不釋手。

陶瓷碗套裝：把麵豉湯和枝豆倒進餐碗，就是一頓和風料理的前奏。

（右）Doraemon珍寶收納袋（左）彩色珍寶收納袋：購物時帶備珍寶收納袋，盛載滿滿的戰利品。

雙層隔熱泡茶玻璃瓶：附有茶隔玻璃瓶，讓你在冬日輕鬆泡一瓶熱茶。

不锈鋼保溫瓶：容量為300毫升的保溫瓶，剛好切合女生的小袋子。

為特選會員而設計的限定字母及顏色領巾，讓你隨時展現個人品味。

「花研草說」石斛茶療禮品：

醒神、排毒茶療禮盒連陳皮及戀水瓶套裝(七件裝)

包括：石斛檸檬茶療7包、石斛洛神茶療7包、戀水瓶1套、帆布環保袋1個、古法製十年老陳皮100g、粟米纖維泡茶濾袋2包

石斛綜合養生茶療連陳皮禮盒套裝(五件裝)

包括：綜合養生茶（5款味道各1）2盒、古法製十年老陳皮100g、粟米纖維泡茶濾袋2包

石斛綜合養生茶療禮盒套裝(四件裝)

包括：綜合養生茶（5款味道各1）1盒、石斛洛神花茶(7包) 1盒、粟米纖維泡茶濾袋2包

石斛洛神花茶連泡茶濾袋套裝

包括：石斛洛神花茶(7包) 1盒、粟米纖維泡茶濾袋1包

石斛綜合養生茶療

包括：綜合養生茶（5款味道各1）1盒

醒神、排毒茶療套裝

包括：石斛檸檬茶療2包、石斛洛神茶療2包

石斛花茶迷你套裝

包括：石斛洛神花茶1包、石斛檸檬花茶1包、古法製十年老陳皮(7g)、粟米纖維泡茶濾袋1個