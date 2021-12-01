永野芽郁稱后　木村拓哉出道30年首封影帝

由日本報章《報知新聞》舉辦的《第46屆報知映畫賞》，今日(1日)公布得獎名單。出道30年的日劇天王木村拓哉，憑電影《假面之夜》首度封影帝。而22歲女星永野芽郁，今年於電影《接棒家族》及《地獄之花園》有出色表現，首度榮登影后。

主演過無數經典日劇的木村，出道30年終奪首個影帝殊榮。他謙虛表示：「能在這麽多作品及演員當中被選中，真的感到很高興。」他坦言在拍攝期間遇上疫情，令以往在片場內與其他演員交流的習慣都受到改變，尤其是拍攝片尾派對戲時，現場氣氛份外緊張。不過最令他最感到困難的，竟是大跳火辣深戈舞的一幕，笑言多年來在SMAP所跳的舞，一點都沒有幫助。

首奪影后的永野芽郁，則坦言感到驚訝及不能置信，並希望與一直支持她的母親分享喜悅。至於最佳男、女配角，則由《孤狼之血LEVEL2》的鈴木亮平與《電影之神》、《空白》的寺島忍分別贏得。憑電影《Character》踩入影壇的樂隊SEKAI NO OWARI主音深瀨慧(Fukase)，與《茜色如燒》的片山友希、《JUNK HEAD》的堀貴秀同奪最佳新人獎。

阿部寬與佐藤健合演的《那些得不到保護的人》贏得最佳電影。導演前田哲憑《接棒家族》奪最佳導演。木村大女心美聲演的《漁港的肉子小姐》則成最佳動畫，而占士邦電影《007：生死有時》（No Time To Die）成最佳海外電影，頒獎禮將於本月中舉行。