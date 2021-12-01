COOL清涼水 X Tyson Yoshi 展現「LIVE A BOLD LIFE」哲學

【特約報道】COOL清涼水自推出以來，其形象鮮明、予人清爽涼快的品牌設計，一直深受年輕消費者喜愛。2021年，品牌更邀請到同樣以「COOL」上位，近年灸手可熱的本地獨立音樂人Tyson Yoshi (程浚彥) 擔任代言人，並於即日起推出兩款「LIVE A BOLD LIFE」特別版清涼水以及有機會免費換購 COOL x Tyson Yoshi 限量版海報及限量珍藏卡。

Tyson Yohsi 出道3年，以獨立唱作人身份加入樂壇，當中善於Hip Hop、R & B及Rap等音樂定位，其中他的冧女歌《Christy》更在YouTube錄得1,200萬點擊，橫掃中港台三地樂壇，而他以型格帥氣的紋身壞孩子造型甚具時尚感，令他成為時尚品牌的寵兒。

半裸爆肌轉身變午夜藍Hip Hop時尚達人

Tyson Yoshi日前為COOL清涼水拍攝全新廣告硬照，廣告以「LIVE A BOLD LIVE」為主題，切合他自信有型的歌手形象。廣告美術參考多個時尚型格造型，以午夜藍的色調為主，而Tyson Yoshi更以半裸爆肌造型上陣，大騷型格紋身手臂、厚切胸肌、6舊腹肌的健美肌肉線條，而另一款廣告則以Hip Hop 造型示人 ，隱約露出迷人的肌肉線條。

拉闊音樂前夕開工 地獄式戒食狂操100下掌上壓

作為Tyson Yoshi在香港的第一個代言人工作，拍攝當日更是拉闊演唱會的前夕，所以已練好一身健碩身型準備演出，而他更透露為了最佳狀態已進行了兩日地獄式戒食及加操做運動，而他拍攝半裸造型前，更即場做了100下掌上壓，務求胸肌谷出黃金線條。Tyson Yoshi表示開心與COOL清涼水合作，更笑言自己是水造的男人，超級愛飲水：「飲水對我來說是好重要，因為做運動關係，而家一日最少飲6公升水。」

被傳媒視為最COOL的新一代歌手，品牌「LIVE A BOLD LIFE」的主題更是為他度身訂造，他近日認為最「COOL」的事就為新歌《That Guy》MV做導演，平時在台上cool爆的他，不失大男孩地分享以前認為有型的事，就是迫媽媽看他的紋身：「我媽媽好憎紋身，我紋完身第一件事，是即刻給她看。」提到在音樂路上以獨立音樂人出發，沒有簽大財團，享受自主地玩喜歡的音樂，他就分享了成COOL之路：「如果做音樂，控制權在別人的手上，別人想你隨波逐流，你亦都要隨波逐流。自己知道方向在那裡，就全力『跣』住去，自己喜歡聽的音樂，去搵到跟你Click到的人，搵到屬於你的群體，這就不會隨波逐流，而係創造新的群體。」

80架半裸造型廣告雙層巴士遊港九 厚切爆肌寒凍送福利

此外，COOL清涼水更推出兩款COOL X Tyson Yoshi「LIVE A BOLD LIFE」特別版包裝 (750毫升及1.5公升)，包裝換上Tyson Yoshi兩款的廣告造型的包裝紙，除了有他廣告硬照外，更加插了捲起風波浪水花的型格圖案，加以「LIVE A BOLD LIFE」口號的紋身美術字體及Tyson Yoshi的簽名，充滿着Tyson Yoshi的時尚氣場。COOL X Tyson Yoshi特別版清涼水亦即日起於全港各大零售點有售。

(左)COOL X Tyson Yoshi「LIVE A BOLD LIFE」特別版清涼水 (750毫升) 共兩款

建議零售價：HK$9

(右)COOL X Tyson Yoshi「LIVE A BOLD LIFE」特別版清涼水 (1.5公升毫升) 共兩款

建議零售價：HK$12.5

同時，COOL清涼水更與不同銷售零售平台合作；凡於7-Eleven或OK便利店買COOL清涼水產品滿HK$20即可免費換領COOL x Tyson Yoshi限量版海報乙張，於網上購物平台百佳網店購買COOL清涼水產品滿HK$200，即可免費換領限量珍藏版海報一套(共兩款)或TY限量珍藏卡(每張均有專屬號碼)，其中5張TY限量珍藏卡更是TY鏡頭以外的私密相，當中包括有他酣睡一刻的相片，名額有限，送完即止。

為配合宣傳，80架印有Tyson Yoshi 半裸廣告照的雙層巴士，將於12月中起穿梭港島、九龍及新界。屆時，一眾Tyger可以經常在街頭見到他的火辣健碩身型，為寒冷冬天送上高溫視覺。