【簡潔生活學】囤積會令生命受威脅

上星期跟幾位朋友茶敍，她們一見到我就問：之前有個女人畀大量衣物壓死，實在太可怕，你作為收納師，有見過這些情況嗎？真的有人會堆積衣服到「成座山」嗎？

對於這次意外，實在令人感到惋惜，也感到不可思議。雖然真正死因未有進一步消息，但據報道是那名女子遭大量衣物壓住，昏迷不醒，最終證實不治。被衣服壓死在香港實在罕見，不過，在外國也曾發生過，例如2017年在西班牙港口城市Alicante（阿利坎特市），一個18歲女孩一早起來發現父母和妹妹，被壓在了堆積如山的衣物下面致死；另外，2021年美國著名美術指導Evelyn Sakash，在母親去世後陷入憂鬱，並開始在屋內堆積大量雜物，後來姊妹與她失聯，前往她的家才發現她被壓在大量雜物底下而喪命。

以上的意外，很多時源於囤積症（Compulsive Hoarding）或驚恐症（Phobia），屬憂慮症的一種。這些強迫性囤積病患者儲物數量相當龐大，就算是不值錢、有危險性或不衞生的物品，也會密密儲起。若果囤積行為影響到日常生活：例如雜物阻塞至無法行走、煮食、洗澡及睡覺等，便需要求醫，因為問題除影響患者本身，更會影響到身邊人。

若然有朋友或家人患有「儲物症」，除向專業人士求助，我們要表達支持，不要面露厭惡神情，不要「命令」他們立刻清理，應該要讓他們慢慢學習與物品告別，給他們時間適應，否則容易令患者洩氣而失去動力。

作為收納師，我常常提倡要做好收納整理，由最基本做起，先從收拾一個小角落開始，定下時間做整理收拾，時間充裕的話，便可把清理範圍擴闊，不要給自己太大壓力，慢慢培養成習慣，身心都能清空雜物，活得更自在舒適。

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參考資料：

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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