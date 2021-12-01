《肥美人》起底︱270磅港版渡邊直美係Model

ViuTV一向破格，繼推出《口罩小姐》、《造美人》後，再推《肥美人》另類選美節目，《肥》以真人騷形式拍攝，打破世俗對肥人的審美框架，宣揚「自信就是美」嘅概念！今日（1日）29位肥美人相片在網上曝光，畀網友投票選出16強，最重達270磅而BMI有43.3，職業是model的參賽者，更有高學歷的大學講師參賽，29位中共有8位體重200磅以上、而全部肥美人BMI都超過25，這都是參賽必要條件之一，雖然29位都肥嘟嘟，但肥得嚟都好Cute，影相時都充滿自信！

日本重量級人氣女星渡邊直美肥得嚟可愛，靠住身形同樂天性格成為日本藝能界紅人，賺錢能力同佢身形一樣都係重量級！而肥美人中的8號陳映同（Lezlie）、15號譚頌欣（師弟）、17號方芷茵（Chanhnez）都鍾意模仿渡邊直美，其中陳映同職業係大碼Model，佢個樣本身都有少少似渡邊直美，而佢都係全場最重磅參賽者，而15號譚頌欣係鏡粉，佢社交網都有幾張扮渡邊直美嘅相。而17號方芷茵職業係大學講師，絕對係高學歷一族，而佢個社交網就展現出「狂野老師」一面，大晒超勁長深溝之餘，仲玩埋伸脷。

29位參賽者中，其中有3位五官標誌，笑容甜美嘅靚女，包括6號翁芷園（Cherry）、12號邢洋陽（洋腸）、19號馮子恒（比比），3位肥美人都唔算太重磅，睇上去只係有點肉地，絕對有機會跑出。