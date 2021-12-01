得獎之作GECO　周租逾290萬港元

有說獎項不代表一切，畢竟獲獎與否涉及很多因素，但無論如何，能享有這種錦上添花的榮譽，至少在實力上有過人之處！像意大利遊艇品牌Admiral Yachts的得意之作「GECO」，於今年接連獲獎，除了成為「The International Yacht & Aviation Awards 2021 Motor Yachts Over 40m」的優勝者，更獲得「Robb Report Singapore’s Best of the Best 2021 Awards」的「Best Superyacht」殊榮！奪目的外觀，加上比類似尺寸機動遊艇更強的性能，備受追捧也是意料之內，難怪每週的租金就要33.5萬歐元（約292.8萬港元）。

融入超跑特徵

船長55.2米的「GECO」，為Admiral Yachts旗下S-Force系列的第一艘遊艇，生產靈感源自路上馳騁的超級跑車。外部設計由GMC Architecture負責，近乎垂直的鋒利船頭，流暢利落的船身線條，吸睛之餘，亦令遊艇在破浪前行時保持穩定。淺藍色的船身髹上了特別調配的金屬珍珠汽車漆，並以黑、灰兩色為主調的配件作點綴，加上船身與上層建築安裝了大型玻璃窗，進一步提升遊艇的時尚感與運動感。

航速達18節

除了在外觀上融入超跑特徵，性能強亦是「GECO」的賣點。它配置了兩台CAT C32 ACERT引擎，巡航速度為16.5節，最高航速可達18節。若保持10節的速度，可航行3,500海里，應付長途旅程綽綽有餘。另外，總噸位達499GT的「GECO」，在內部設計上，非常注重空間感，務求給船主帶來最舒適的出海體驗，最明顯的例子是上層甲板安裝了玻璃趟門，令室內外空間在視覺上打成一片。

糅合意法風情

追求舒適之餘，船內布置亦同樣講究，混合法式與意式風格，當中加入了法式木製護牆板、皮革牆身、古銅色金屬配件、意大利Calacatta Gold大理石、紋理獨特的雞翅木、天然橡木等裝飾元素，並且混入了海軍藍、乾邑橙等大膽色調，拼湊出優雅而帶點貴氣的室內空間。值得一提，那個自成一角的圓形飯廳，當中的天花、吊燈、餐枱都是圓形的，而一支支長條形吊燈高低不一，構成獨特的波浪圖案，可謂別具特色。

設施應有盡有

設施方面，遊艇設有6間客艙，可容納多達12位客人；船身的前端有個圓形甲板，可作為直升機停機坪，亦可放上日光浴墊等，令它變成景觀開揚的休閒區；陽光甲板上則設有按摩浴缸和設備齊全的健身區，並可按需要變成戶外影院；其他設施包括帶有頂棚的戶外休息區、露天餐廳，以及位於船尾的海灘俱樂部（Beach Club），後者可加設連接大海的伸展樓梯，方便進行水上活動。

規格表

船長：55.2米

船寬：8.6米

吃水：2.25米

總噸位：499GT

油缸容量：63,000升

引擎：2 × CAT C32 ACERT

巡航速度：16.5節

最高航速：18節