得獎之作GECO　周租逾290萬港元

有說獎項不代表一切,畢竟獲獎與否涉及很多因素,但無論如何,能享有這種錦上添花的榮譽,至少在實力上有過人之處!像意大利遊艇品牌Admiral Yachts的得意之作「GECO」,於今年接連獲獎,除了成為「The International Yacht & Aviation Awards 2021 Motor Yachts Over 40m」的優勝者,更獲得「Robb Report Singapore’s Best of the Best 2021 Awards」的「Best Superyacht」殊榮!奪目的外觀,加上比類似尺寸機動遊艇更強的性能,備受追捧也是意料之內,難怪每週的租金就要33.5萬歐元(約292.8萬港元)。

融入超跑特徵

船長55.2米的「GECO」,為Admiral Yachts旗下S-Force系列的第一艘遊艇,生產靈感源自路上馳騁的超級跑車。外部設計由GMC Architecture負責,近乎垂直的鋒利船頭,流暢利落的船身線條,吸睛之餘,亦令遊艇在破浪前行時保持穩定。淺藍色的船身髹上了特別調配的金屬珍珠汽車漆,並以黑、灰兩色為主調的配件作點綴,加上船身與上層建築安裝了大型玻璃窗,進一步提升遊艇的時尚感與運動感。

航速達18節

除了在外觀上融入超跑特徵,性能強亦是「GECO」的賣點。它配置了兩台CAT C32 ACERT引擎,巡航速度為16.5節,最高航速可達18節。若保持10節的速度,可航行3,500海里,應付長途旅程綽綽有餘。另外,總噸位達499GT的「GECO」,在內部設計上,非常注重空間感,務求給船主帶來最舒適的出海體驗,最明顯的例子是上層甲板安裝了玻璃趟門,令室內外空間在視覺上打成一片。

糅合意法風情

追求舒適之餘,船內布置亦同樣講究,混合法式與意式風格,當中加入了法式木製護牆板、皮革牆身、古銅色金屬配件、意大利Calacatta Gold大理石、紋理獨特的雞翅木、天然橡木等裝飾元素,並且混入了海軍藍、乾邑橙等大膽色調,拼湊出優雅而帶點貴氣的室內空間。值得一提,那個自成一角的圓形飯廳,當中的天花、吊燈、餐枱都是圓形的,而一支支長條形吊燈高低不一,構成獨特的波浪圖案,可謂別具特色。

設施應有盡有

設施方面,遊艇設有6間客艙,可容納多達12位客人;船身的前端有個圓形甲板,可作為直升機停機坪,亦可放上日光浴墊等,令它變成景觀開揚的休閒區;陽光甲板上則設有按摩浴缸和設備齊全的健身區,並可按需要變成戶外影院;其他設施包括帶有頂棚的戶外休息區、露天餐廳,以及位於船尾的海灘俱樂部(Beach Club),後者可加設連接大海的伸展樓梯,方便進行水上活動。

規格表

船長:55.2米

船寬:8.6米

吃水:2.25米

總噸位:499GT

油缸容量:63,000升

引擎:2 × CAT C32 ACERT

巡航速度:16.5節

最高航速:18節