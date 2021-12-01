入圍「我最喜愛的女歌手」5強！陳凱詠當贏咗：因為好多Haters

環球歌手陳凱詠（Jace）、沈殷怡、曾比特等，今日（1日）出席運動用品活動。講到Jace將於下周開騷，她笑言擔心：「因為好多嘢重新編排，但仲未排好，時間好緊迫。（跳舞會有突破？）會表演一段從未表演過嘅新才能，配合跳舞，練咗一段時間，但未排。」她又謂今晚會試歌衫，笑言會試真啲，以免重現「甩裙意外」：「會加多幾個扣，或者加鎖，哈哈。」講到嘉賓，她就賣關子：「會有幾個，係我啲老友，兩場都會唔同，除咗唱歌，都會同佢哋多啲交流。」

而講到入圍「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後5強，Jace笑言：「好黐線，完全冇諗過，意義好大，因為其實有好多Haters，總有人唔鍾意你，而呢個名單係投票出嚟，所以好似打咗支強心針，原來有咁多人鍾意我，好感動，入到5強已經當自己贏咗。」

至於沈殷怡就表示有份演出葉念琛執導的電影將上映，飾演第三者「琪琪」：「今次有啲特別，唔係就咁狐狸精，有好多內心戲，好大挑戰。」她又笑言有問對方為何找她演戲：「佢話有睇上年巡禮，見到我做MC，覺得我背稿好叻，佢話啱晒啦，因為角色有兩頁紙對白，都叫做有啲才華，哈哈。」她又希望可以繼續進軍大銀幕拍戲，亦有上演技班學戲，下年亦會開拍親情的新劇。