「雙生店」進駐中環街市　一次過買鞋兼掃精品

早前大變身的中環街市，近日成為了文青的朝聖地。皆因街市內不但有許多打卡位，仲有好多嘢買。其中由Match Showroom策劃的兩間概念店－HAUSTAGE和DAFU，更首次以「雙生店」形式出現，令到一眾鞋控和綠色環保生活愛好者，慳番不少時間，可以一次過Shop勻兩間潮店！

潮人必備小白鞋

其中一間「雙生店」是DAFU小白鞋，品牌雖然2019年才正式引入香港，但其實歷史相當悠久，可追溯至上世紀20、30年代上海一間老牌橡膠廠。今次進駐中環街市，除了帶來白色帆布鞋面、紅藍雙鈎、黃色硫化底的經典鞋款（上一代人人均有1對，甚至被少林寺武僧選做專用練功鞋），更推出結合紅色雙鈎設計和中式細節的環街市店獨家推薦款式。此外，為慶祝新店開幕，顧客由即日起至12月31日購買任何兩件產品均可享85折優惠，買3件更可享有75折優惠，想捧場的話不妨去逛逛。

綠色時尚生活館

至於另一間店Haustage則是是亞洲首家「綠色生活設計館」，今次進駐中環街市是開設第3間分店。店內引入來自世界各地的可持續又有設計感的時尚飾物和生活用品，例如由本地環保時裝品牌ODEA!設計的100%回收膠樽再造Tee，便集環保、輕巧、透氣和速乾等特性於一身。而來自日本Sghr Recycle的再造玻璃精品及芬蘭Lignell & Piispanen精釀冷萃咖啡酒，也為追求綠色生活的時尚一族，帶來一新耳目的感覺！