鄧紫棋原來係《飛虎》Fans　一手包辦廣東國語版主題曲　

「宇宙巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）同步推出全新創作廣東新歌《兩個你》和國語新歌《兩個自己》，兩首歌成為互相呼應的歌曲，也成為邵氏網劇《飛虎之壯志英雄》主題曲，不過要同時完成兩個版本，考驗了她的創作和製作能力，她說：「希望兩個版歌詞是相呼應的，廣東版是寫讓我又愛又恨的兩個你、國語歌是寫進退兩難的兩個自己，而且廣東話更難一些，畢竟也差不多3年沒有寫了。」

談及歌曲是電視劇主題曲，原來她也是《飛》劇迷：「這套劇真的很好看、精彩、刺激。」於是她以《飛虎》的劇情為靈感泉源，廣東、國語兩個版本詞曲創作都由一手包辦，又說：「現實生活中可能有很多選擇都並不是非黑即白，都包含着很複雜的情緒，所以這次靈感方向也是想凸顯人在矛盾中拉扯的內心世界，透過這兩個版本，寫出對方和自己相呼應的內心糾結。」

G.E.M.在編曲上格外用心鋪排，望歌曲能呈現《飛虎》系列的戲劇張力，又能保持屬於她的個人特色，所以花了許多時間找到雙方之間的平衡，最終成功達成目標，她笑說：「光是前奏的音色就改過好幾個版本，最後才敲到的，我感覺製作人快被我搞瘋了！」