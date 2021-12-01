搜羅全港特色聖誕宅度假

唔夠一個月就到聖誕節，唔少人開放安排節日活動，如果想趁節慶與親友來個宅度假嘅話，就不要錯過以下介紹，搜羅港九新界主題特色Staycation，無論係一家大小合家歡、三兩閨密或雙雙對對都好，總有心水之選。

星級奢華體驗

位於灣仔走奢華路線嘅香港瑞吉酒店，由即日起至2022年1月2日期間、推出節日住宿體驗，套餐包括二人早餐、於The Drawing Room或客房內享受3道菜2人晚餐或於房間內享用瑞吉2人下午茶，另送上節日特別版嘅酒店小熊。於12月24至26日入住更獲酒店聖誕襪配自製美點；除享多項節日禮遇外，還能體驗五星級管家服務添呢！

賞極光陪過節

九龍鬧市尖沙咀嘅The Mira Hong Kong，今年與芬蘭旅遊局、芬蘭航空及美麗華旅遊合作帶來極光城鎮「型」聖誕活動，當中推出5款節日住宿體驗，包括即日起至2022年1月31日推出嘅爐烤美饌露天極光體驗「型」、12月1日至1月5日推出嘅特色套房饌「嚐」聖誕火雞大餐、12月1日至1月2日推出嘅佳節海鮮饌「嚐」之旅等。三五知己一齊就推介爐烤美饌露天極光體驗「型」，可於奢華套房享用BBQ爐烤美饌，由專人燒烤海鮮肉食後於露天開揚舒適環境下享用，大享受！此外，套房陽台設置有充氣「冰屋」，並特設嘅夢幻極光與飾上閃爍聖誕樹相互輝映，邊細味慢煮火雞胸伴烤時蔬及松露泥與帶骨牛肋排，邊感受佳節滋味溫馨氛圍，帶來難忘節日回憶。喜歡海鮮嘅可別錯過「佳節海鮮饌嚐之旅」，千多元包一間城景客房及雙人「海鮮饌嚐」，有龍蝦、鮑魚、刺生及沙律青口等，還送餐酒一支或迷你吧飲品，CP值超高！於12月18至26日期間入住，可以免費參加聖誕薑餅人裝飾工作坊或於平安夜及聖誕夜當日晚上5時至7時，親親聖誕老人，同時於晚上6時15分至7時30分，欣賞Nessa Dance Studio炫目呈獻聖誕佳節舞動表演，節目多多，滿載而歸！此外，於12月1至25日期間住宿、享用佳節美饌或是水療，均可取得名信片，寫下聖誕願望，並將名信片投進酒店大堂嘅聖誕老人郵箱，參與「寫信給聖誕老人」活動，更有機會贏得雙人來回芬蘭機票與7天遊、型格住宿體驗、非凡美饌以及誘人水療療程等獎品呢！

親子合家歡

位於新界汀九嘅帝景酒店於聖誕化身作德國民間故事《天鵝湖》入面嘅場景，推出「冬日及除夕夜住宿計劃」及「悠然聖誕住宿計劃」2款聖誕餐飲住宿套餐，前者於12月1至2022年1月2日期間推出（指定日子除外），可入住親子客房包括森林小樹屋、激鬥跑車、型格泥頭車及夢幻雪糕屋等主題客房一晚；雙人免費享用麗都軒西式早餐及雙人120分鐘晚市粵菜放題。後者由12月18至21日及24至27日期間推出，可入住親子客房一晚、雙人免費享用麗都軒西式早餐及雙人晚市套餐，餐飲費差不多等同房價，相當抵玩！

與Monchhichi許願

想遠離煩囂，大可以走入離島，於大嶼山嘅香港愉景灣酒店，就與Monchhichi合作，於今個聖誕及新年打造「Monchhichi MAKE-A-WISH」主題住宿計劃。作為Monchhichi嘅粉絲一定開心到震，事關無論酒店大堂、餐廳、主題樓層至客房每個角落都會有Monchhichi身影，任何地方都係打卡位，超爆！住宿計劃包括入住酒店客房一晚、自助早餐、Monchhichi主題下午茶（12月24至31日、2022年1月1至2日、2月1至3日嘅周日均為下午茶套餐；其餘周六、日均是下午茶自助餐），以及參加充滿Monchhichi元素嘅工作坊。主題住宿計劃嘅房間位於專屬樓層，全層客房均以雪祭、花見、溫泉和初詣4款主題布置，房內有公仔、卡通造型暖手抱枕、玻璃窗、鏡貼、沐浴簾等一系列主題布置，預訂住宿計劃之客人每房均可獲贈Monchhichi拖鞋兩雙及主題砌圖乙份。此外，酒店還於12月1日起於Pop-up Store推出主題造型嘅限量毛公仔，粉絲點可以唔入手呢？