陳柏宇被囡囡惹到喉嚨痛　靠做手語同人溝通

歌手陳柏宇（Jason）和葉巧琳（Mischa）今日（1日）出席出席apm舉行的《apm X 罐頭豬LuLu聖誕潮玩企劃》活動，現場與罐頭豬LuLu合照，貪玩的Jason玩投影互動遊戲時，賣萌扮cute，不過原來他只是外表精靈，其實喉嚨痛有苦自己知，由於要準備即將舉行的紅館騷，故需要養聲，受訪時做手語動作，由葉巧琳全程充當翻譯，十分趣怪。葉巧琳表示Jason囡囡近日不適，懷疑「惹」到Jason喉嚨痛，扁桃腺發炎，笑言與囡囡同住，難於與女隔離，以前試過兩次聲帶出事的他，也擔心受影響，現在每晚也要練歌，故要護聲，少說話，透露紅館騷設有網上直播，暫未知反應，揚言有點緊張。

葉巧琳透露明年1月開騷，故成個聖誕都會忙於排練，聖誕節應該不會同男友特別慶祝，向來都沒有甚驚喜。她提到10號出實體碟，此時Jason立即有反應，用手語表達他同日正開騷。Mischa透露3年沒有出實體碟，今次會將3年內的新舊歌收錄碟中，7首歌中，其中新歌《難道我還未夠難》由林奕匡和黃偉文炮製，大讚林奕匡好有Heart，她說：「佢好緊張，嚟探咗2次班，話首歌係佢想像的效果，佢好安慰，之前唔知佢嚟，真係好有Heart嘅師兄，佢話今次做呢首歌未試過咁大壓力。」問到如何答謝林奕匡付出心血，Jason又出手語表示「畀錢林奕匡」，Mischa自言不想辜負2人心血，視為生日禮物。