本日日本：紙杯膠杯Bye Bye！連鎖咖啡店借杯畀你用

跨國咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）多年來積極減少垃圾生產，最近又有新搞作！該品牌位於日本東京丸之內地區的10間分店，即日起至明年5月31日推出名為「Re&Go」借杯服務。使用方法簡單，利用通訊軟件LINE加「Re＆Go」為好友後，便可找到提供相關服務的店舖，在購買飲品時告訴店員想要借杯，並在 Re＆Go的LINE帳戶上點選「借用容器」一項，再掃描專用杯子附屬的QR Code便大功告成，無論堂食或外賣均可使用。此杯由NISSHA開發，採用保溫及保冷均出色的不銹鋼製成，容量對應除了Venti Size以外的所有飲品，為了方便攜帶更附有樹脂製杯蓋。此服務可讓你免費租借杯3天，只需到任何一間星巴克分店，在 Re＆Go的LINE帳戶上點選「退還容器」一項，再掃描退還櫃枱的QR Code並將杯子交還即可。杯子經洗淨後會再借出，而透過Re＆Go的LINE帳戶你更可看到自己減少使用即棄杯子數目及對環境的貢獻，感覺相當實在。而 Re＆Go服務將於明年3月起陸續擴展至東京都其他地區的分店。