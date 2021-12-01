《愛．回家》李偉健走音片流出　網民8個字形容

憑著《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象，人氣持續高企的「Terry」李偉健，早前參與myTV Gold的廣告宣傳短片，首次撇甩「舅父」KC，單飛演出又RAP又跳，宣傳短片中的Terry個人唱跳RAP均似模似樣，加上秉承戇直風格舞姿，搞笑效果甚得網民受落。

問到初次獨挑大樑，做上宣傳片唱跳男主角有何感受，Terry坦言十分開心有這新嘗試，但因為過往都有其他拍檔合作，今次難免緊張；加上收到歌詞與舞步的時候，與實際拍攝時間相距不足24小時，令他更感緊張。不過他明白製作團隊正想製造搞笑效果，便硬着頭皮試試，但真正拍攝時還是十分擔心會記錯歌詞與舞步，影響拍攝進度。至於錄音時，他更嘗試了多個不同演繹版本，既有認真唱，亦有亂叫亂嗌，看看哪個既能表達Terry的戇直，又能帶出喜感。

不過，最近就有相關宣傳歌的錄音片段流出，片段中的Terry走音頻頻，其歌聲被冠以「被惡魔濕吻的聲音」，網民聽後都難分是認真或純為搞笑效果。然而Terry對此並不介意，笑言這次拍攝找他主要就為了帶出搞笑效果，只要觀眾看得開心便可以，更謙稱唱歌跳舞非個人強項，水準真的不及格，更強烈建議下次再有機會必定要加入《愛．回家之開心速遞》中「龍家」其餘兩兄弟鄭世豪與陳浚霆一齊玩，因為二人都是唱得跳得之人，有他們一起會更好玩也不怕自己會走音。