Subaru Forester e-BOXER　升級至EyeSight 4.0

繼今年年初輸港的Subaru 豪華旗艦SUV Outback，率先搭載全新EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，最近全新抵港的2022 版Forester e-BOXER 也跟隨大哥的步伐標準配備此新升級系統。

升級EyeSight 4.0配備偵測範圍近乎翻倍的前視鏡頭，並新增了2項全新功能(包括新增線道維持置中及線道防偏離功能) ，令車載的主動式安全功能由原來的6項增加到8項之多。至於，原有的預警式煞車及主動車距控制定速巡航系統等亦經改進提升。

此外，升級可調式X-MODE 越野系統及全新SI-DRIVE e-Active Shift Control亦更為聰明且人性化，配合Subaru獨有的SGP全球模組化底盤及S-AWD左右平衡全時四輪驅動系統，帶來更高層次更安全的駕駛體驗。順帶一提，Forester e-BOXER 新加入Brilliant Bronze Metallic、Cascade Green Silica及Autumn Green Metallic(如圖示)3種大地系列車色，連舊有的6種車色，現車身顏色選擇達9種之多。