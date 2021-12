藝人陳法拉進軍荷里活即有好成績,憑演超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)人氣急升,連帶她的社交網Followers也即將突破100萬,為了回饋粉絲,她更晒出穿上長裙相,大晒超級白滑肉玉,相當吸睛!不少圈中人包括鍾嘉欣、陳敏之、胡蓓蔚等都有留言大讚法拉好靚,亦有網民提議她開Live跟大家互動,慶祝突破100萬佳績。