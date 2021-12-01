日本AV界癡女系女優愈來愈多，不過當中嘅質素可以話良莠不齊，除咗幾位癡女王牌值得一睇再睇之外，仲有呢位名堂未必響亮，但係實力卻超晒班嘅終極癡女，佢就係八乃翼喇！

姣味十足

提到AV界嘅癡女王牌，包括有蓮實Kurea、大槻響，仲有最近人氣旺盛嘅北野未奈，相信唔少人亦對多位經典級癡女念念不忘，好似水城奈緒、立花里子等。講到水城奈緒，雖然唔算靚女，但係身材一流，無獨有偶，現役有位癡女同佢質素相當，有資格成為接班人，講緊嘅就係八乃翼。

今年26歲嘅佢，五官唔算標致，卻姣味十足，一睇個樣就知佢屬於無男不歡嘅慾女。身材方面亦屬於戰鬥格，胴體婀娜又健美，肉地結實又極具彈性，上圍對E奶亦夠大夠堅挺，身材泊得水城奈緒嘅咁正，只係奈緒肌膚雪白，而翼妹嘅膚色偏向古銅色，多添幾分陽光氣息同野性。

精力過人

佢喺2017年以Moodyz專屬女優身份登場，下海拍AV嘅原因就唔係單純係為賺錢，據翼妹透露，自懂性以來就知道用三角地帶摩擦物件可以得到快感，之後就養成自慰習慣，後來參加泳衣小姐比賽奪得冠軍，就知道自己嘅身材能夠取悅大眾，於是就決定拍AV展露胴體，兼且仲可以滿足到自己愈益旺盛嘅性慾！

家陣佢以自由身身份搵食，最擅長演出癡女角色，表演夠晒搶韁，施展口舌時幾乎將男優吸乾，而埋牙肉搏嘅時候，除咗顯得技巧熟純，更加係精力過人，長達20分鐘嘅床戰，大家可以睇到佢無時停，就算係由男優出導嘅體位，佢都會盡力擺動身體配合動作，令激戰場面好睇又激情四射！

八乃翼經常喺社交網上載自拍性感畀大家欣賞，另外亦會分享生活點滴，等大家知道佢又去咗邊處吃喝玩樂，從中睇到佢真係玩得好Happy！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-34