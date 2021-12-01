一家「四」口拍大肚寫真！黎諾懿老婆肥肚唔肥人超索

將於12月再做爸爸的黎諾懿，帶老婆李潔瑩（Nicole）拍大肚寫真，挺着37吋巨肚的太太，與兒子「小春雞」一家「四」口齊齊拍照，即將做哥哥的「小春雞」在拍攝現場表現到位，除識得抱着媽媽的巨肚錫錫，又安排甫士叫爸媽和他一齊扮火車拍照，連攝影師都讚有大哥哥的風範。

至於Nicole今次未有性感拍大肚寫真，她稱一直沒有「咁激」的想法，不過曾是港姐的她，笑言第2胎同樣苗條，臨盆在即只是重了12公斤（約26磅）：「我個肚都係近呢2個星期先巨起上嚟，（食得唔多？）因為我個肚好高，頂住個胃，所以唔食得多，我冇節制，（心情點？）都有啲緊張嘅，不過生第2胎都有經驗，生唔辛苦，係之後湊先辛苦，所以會請倍月！」

諾懿稱兩公婆心情故然緊張，但首先要安撫兒子的情緒，怕有弟弟出世後他被冷落，所以近日常氹「小春雞」，玩具攻勢當然少不得。打算生完這胎便封肚的太太，為想有個留念，拍巨肚寫真外，還找來沙畫師及音樂人製作沙畫樂曲，當中除有老公最喜愛的沙畫外，兒子都有獻聲參與。問到如何準備？諾懿稱老婆生後會搵倍月，而他當然負起賺粉錢的重任，努力工作，不過，新生兒的確為諾懿帶來旺氣，他稱：「早前為馬來西亞ASTRO電視台拍攝的《仨生友行2》因反應好，將在安排在香港翡翠台播出，並開啟馬國市場，而香港更會開拍劇集及節目，工作不斷！」但他笑言：「如果BB可以自己拍吓廣告幫補奶粉錢就更好！」