與巨乳女優　把酒談心　

日本有一間令好多男人留下深刻印象嘅酒吧，就係位於秋葉原嘅SOD女子社員酒場，除咗提供立飲服務，當中最大賣點就係搵來AV女優充當女子社員招呼客人，更加會同客人玩遊戲搞氣氛，嚟緊又有兩位巨乳女優駐場做一日社員，肯定會吸引好多男人去捧場!

近距離接觸

講到最多搞作嘅日本AV片廠，SOD絕對係首屈一指，除咗上年10月喺東京開設5層高嘅SOD LAND外，仲有早喺2018年5月於秋葉原開設至今嘅SOD女子社員酒場，相當受男士歡迎，皆因佢會不定期搵嚟AV女優駐場招呼客人，讓大家可以近距離接觸心儀女神，簡直就係男人夢寐以求。

而嚟緊12月5日，就會有兩位巨乳女優喺酒場同大家見面，佢哋分別係35E嘅MINAMO以及35G嘅天宮花南，前者被SOD封為「百年一遇」嘅新星，後者則被稱為「No.1清楚系偶像 」，意思係佢生得一副天真萌樣，五官分別又標致，早前喺「FANZA夏季女優選舉」更奪得冠軍，兩人都係SOD力捧嘅女優，最近佢哋推出合演新作《MINAMO ＆天宮花南 W CAST EVENT》，而AV迷喺指定店鋪購買呢套作品便可以換取酒場入場券，到時就能同佢哋把酒談心喇！

趴睡枕另類用途

早前有日本男網民網購一個「趴睡枕」，卻被屋企人誤會佢買情趣用品，因此喺網上留言高呼冤枉，當中究竟發生乜嘢事呢？所謂「趴睡枕」，其實係一款供人趴喺枱面瞓嘅枕頭，為咗方便呼吸，枕頭上會設有一個窿，而男網民被家人誤會正出喺呢個窿度！

原來有唔少日本男士為貪方便，將J杯放喺枕頭窿固定位置，咁就可以騰出雙手，專心享受自娛嘅樂趣，好此道者更喺網上分享邊款「趴睡枕」玩起嚟最舒服，正因為網上相關嘅討論太多，以致男網民屋企嘅家居智能助理收到有速遞送到嘅訊息時，就自動將「趴睡枕」變做「J杯固定器」，結果便出現呢個誤會，認真搞笑！

懷疑男友性上癮？

男友睇其他女人嘅裸照，又匿喺廁所睇鹹片，咁做有冇錯？英國有女網民喺論壇Mumsnet上發文表示，跟男友拍拖並同居兩年，發現對方不但經常喺自己面前睇其他女人嘅裸照，又會匿喺廁所睇鹹片，仲會喺網上社交平台瀏覽四仔專頁，仲會留言對唔同四仔作品進行品評，覺得係唔尊重嘅表現，更指跟男友每日都會曳曳，但係對方仍然經常睇鹹片，因此懷疑對方係性上癮患者，於是問大家佢應該點做。

有網民認同佢嘅講法，認為男友真係性上癮，但係亦有網民表示雖然喺佢面前睇裸照係唔啱，但匿喺廁所睇鹹片卻唔認為有問題，唔知大家又點睇呢？