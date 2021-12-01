劉小慧誓做底褲女王　點令蘇志威一試愛上？

組合草蜢成員蘇志威與太太劉小慧，今日（1日）以宣傳大使身份出席「第55屆工展會」記者會，並自爆將於場內開檔賣底褲，為期一個月。小慧表示今次選擇販售貼身衣物，全是緣分安排：「蘇志威有位歌迷嘅老公係做內衣褲生意嘅，有次去歌迷屋企食飯，佢哋送咗條平腳底褲畀老公，點知佢一着就好鍾意，仲話未試過有咁好着嘅底褲！」續指老公往常白天穿三角褲，夜晚才換平腳底褲，但現時就愛到全日只穿平腳底褲，並自爆平日兩夫妻拍拖行街，老公最大目標就是物色心儀內褲，可惜多年來遍尋不獲，沒料到「免費贈品」卻勝過其餘貴價貨。

小慧表示幫老公訂購內褲時，歌迷再送贈女裝款式，她同樣一試傾心，有感平日亦愛分享「好物」，所以索性洽談做代理，打算「發大嚟搞」！問到是否有意做「底褲女王」？她直言：「都想㗎！不過會賣埋無鋼圈胸圍，都係正嘢嚟，所以做『內衣褲女王』啦！」她透露擺檔期間會經常駐場，與顧客分享揀內褲心得，指生育後的婦女身材難免走樣，着高腰內褲就最為合適：「生過小朋友後，肚位、Pat Pat位就唔會好似做女時咁緊緻，如果再着啲低腰褲，咪好似米芝蓮咁一截截囉！」

賣內衣褲之餘，小慧亦兼顧粉絲健康，同場會發售濃湯包，精選推介是老公至愛的花膠湯：「老公最鍾意攞嚟撈飯食，貪方便又好味！（咁富貴？）又唔係餐餐都食，有時唔想煮餸咪食囉，我會當消夜食。」