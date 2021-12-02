【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿八甲申水收日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、裁衣

忌：開倉、出財、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

建立人脈的好日子，留意坊間消息有利投資。

金牛座

宜給另一半多點私人空間，過多約束冇好處。

雙子座

才思敏捷，可打好人脈基礎，墨綠色助開運。

巨蟹座

受到別人干擾，謀事出現阻滯，內心很氣憤。

獅子座

財運不錯，多與人合作，營商、投資均有利。

處女座

事業受太多因素影響，需要保持細心及耐性。

天秤座

心情暢快，有些糾結的問題終出現解決曙光！

天蠍座

缺乏交流容易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

人馬座

瑣事纏身，但切忌操之過急，以免弄巧成拙。

山羊座

工作效率欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

水瓶座

感情路出現小風波，只要保持信心就能平息。

雙魚座

逞強性格易惹麻煩，面對公事最好腳踏實地。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 正財旺

（跌）兔 是非多

鼠

心情鬱悶，影響判斷力，犯錯機會高。

牛

出席社交聚會，易遇上伯樂，得到賞識。

虎

談笑風生，有利傾生意，成事機會高。

兔

運氣差，人事問題多，謀事要步步為營。

龍

貴人運強，嘗試接觸新事物，獲益良多。

蛇

人緣甚佳，陪家人享用美食，樂也融融。

馬

趁正財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

羊

有伴侶者易鑽牛角尖，感情生活現暗湧。

猴

財運旺，投資眼光準確，不妨小試牛刀。

雞

事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

狗

盡了力便可，過分追求完美會增添壓力。

豬

單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

黑眼球小最兇惡

古書云：「聰明看耳目，富貴在手足。」眼睛是靈魂之窗，要看一個人的心術正不正、心理狀態，甚至其人的聰明才智，大概可以從眼神的動態而了解一二。

眼形中，最兇惡的一定是黑眼球小的人。黑眼球大者，為人個性隨和誠實，平易近人，天真赤子。黑眼球小者，其人多數個性冷酷，自私無情無義。而一般又細分兩種：三白眼及四白眼。

三白眼又分上三白眼及下三白眼。

上三白眼形似蛇眼，平時冷漠少言，孤僻，不喜與人親近交流，內心個性偏向陰暗，做事但求目的，不擇手段，尤在利害關係之時更明顯。

下白眼的個性雖然比較孤僻，但偏向帶傲氣的一種，野心大但為人較重情義，堅守原則，給人印象只是比一般人固執而已。

四白眼又稱羊眼，個性不但陰險，心胸更是狹窄，個性兇狠無情，有仇必報。

眼神是人與人、面對面、首先互相接觸交流的行為，所以感情表達最為純粹直接，除了受過特殊訓練的人，大部分人都很難作出掩飾。