又嚟料！謝霆鋒單腳360度轉腿　大玩人體奧妙展

繼凌空玩呼拉圈、泥地玩一字馬後，謝霆鋒又嚟料！佢尋日（1日）上載一段單腳360度轉腿，仲可以踎低屁股唔掂地！真係身懷絕技，筋骨鬆軟驚人！片段一開始，霆鋒又要進行新挑戰，考驗大家平衡感，喺片中字幕稱「沒個十年時間做不來單腿蹲」，盡顯功架！不過霆鋒都貼心提醒大家挑戰時要注意安全！

謝霆鋒做咗一個佢自覺比較簡單嘅動作，向外伸一隻腳隨後向下蹲，伸出腳時要持續保持挺直，唔可以觸碰地面。跟住霆鋒再次加大難度系數，再伸出左腳，360度轉一圈，隨後再做蹲低嘅動作。而右腳仍然維持挺直，腳和臀部都冇觸及地面，維持咗5秒左右時間。動作做完之後，霆鋒雙手合十，對住鏡頭好輕鬆咁講了一句「Balance」。霆鋒呢兩個動作進行得易如反掌，但試過之後先知難度系數有幾大，既考平衡都考驗柔軟性。佢真係骨骼精奇，堪稱人體奧妙展。

另外，容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌）接拍內地綜藝節目《因為是朋友呀》，在節目中佢哋三人都非常唔客氣對霆鋒講真說話，阿嬌說：「我小時候對你沒有甚麼興趣，你就是好像在耍帥。」而在旁的Joey：「你的背影有種殺氣，所以開始的時候我們大家都對謝霆鋒的印象不好。」令謝霆鋒無法反駁非常好笑。