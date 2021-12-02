石山街靠電子音樂殺出血路　堅持唔同對方拍拖

電子組合石山街作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談由網友變成組合拍檔過程。2人亦在互相分享對方的吸引之處，楊彤直言拍檔Marstn唱歌好聽，她說：「我唱歌唔夠佢好，佢寫歌好快又有效率，而且又平易近人。」而Marstn表示2人最夾的地方是有共同的幽默感，他說：「楊彤編曲好叻，而且玩Launchpad MIDI好Charm，一來自己唔識，二來佢真係有天份！我自己試過又唱又玩個Pad，但手腳唔協調，唔能夠同時做到。（但你已經彈Keyboard？）係另外一回事，Keyboard我由細學到大，已經習慣咗，個Pad係新學，所以覺得好難。」

2人互相欣賞，問他們可有想過成為男女朋友關係？楊彤笑言沒有，她說：「我有一個理論，如果拍拖就會分手，咁唔拍拖咪唔會分手！費事會Break Up，咁我哋個Project咪繼續可以做落去囉！」而Marstn說：「好似我哋首歌《暗戀家》歌詞咁『卻難以通電，默然沒發言』咁過唔到電！」

談到以電子組合加入樂壇殺出新血路，他們說：「其實我覺得自己創作嘅音樂好Pop，其他地方好似歐美、亞洲電子音樂都係主流，好多外地嘅流行榜Top 100，有三分一都係以電子音樂或者用電鼓去造歌。」Marstn說：「我明白廣東樂壇上，電子音樂仍然係比較少數嘅風格，因為廣東歌好多都係用鋼琴同弦樂，但電子音樂都有唔少捧場客。」