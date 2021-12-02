余德丞溝女連食四個檸檬　黎紀君轉冧林俊其

無綫藝人余德丞（Dickson）主持的節目《真．女神轉身》，每集都會與不同女神約會，並與另一主持林俊其比併，由女神二揀一選出心儀男士。最新一集就有藝人黎紀君做嘉賓，雖然Dickson與她很有緣，如十幾年前曾在同一間連鎖服裝店工作、前女友亦與對方同一間中學，而期間他更使出不同絕招追女仔，例如帶她玩滾軸溜冰及一起整蛋糕，更唱情歌冧對方，但可惜最後都不敵林俊其，更已經連輸4集！

對於連輸4集，Dickson笑言：「因為佢哋覺得我成日口花花，講埋啲無聊嘢、廢話，好似花花公子，太冇安全感。」但他謂贏輸對他而言冇所謂：「雖然好多集輸，連幕後都問我會唔會唔開心，使唔使造假畀我贏，我話唔係呢樣嘢，最緊要拍攝開心。」他續笑言：「其實一日唔能夠認識一個人，歡迎女嘉賓私下約我出嚟再了解吓我真正個人，究竟節目入面邊個先係溝女高手？如果我真係咁叻就唔使成日輸啦！」他亦大讚節目好玩：「私心嚟講可以認識靚女開心，可以名正言順撩佢哋，製作節目方面都開心，因為我除咗做主持，幕後亦參與好多構思Idea，自己一手一腳做投入感更大。」