左腳手術後演出音樂騷　濱崎步坐梳化齋唱唔郁

已為2子之母的43歲日本天后濱崎步，上月初腳傷死頂開騷後，又因過敏性休克送院。出名捱得的她，日前接受左腳腳踝骨折手後已復工，昨日為富士電視台的大型音樂節目《2021FNS歌謠祭 第1夜》演出。

濱崎步先後演唱了2曲，包括翻唱女歌手松任谷由實的名曲《春天、來吧》及《No way to say》。穿上華麗公主裙的步姐，全程齋坐在梳化上演唱。其外貌亦繼續進化，被網友勁彈「膠臉」， 加上唱歌時鼻音變重，歌聲大不如前，被網民批評與過去判若兩人。

久未亮相日本的韓國女歌手BoA，昨日亦有份演出，演唱其經典代表聖誕歌曲《Meri Kuri》。 35歲的BoA，近年同樣屢傳變臉。不少日本網民對BoA外表變化大感驚訝，直言只靠歌聲才認得出她。

昨晚節目長達5小時，由嵐成員相葉雅紀與女主播永島優美擔任主持，相葉與師弟岸優太、佐藤勝利等首度演唱節目《VS魂》主題曲《New Again!Again and Again》，其餘演出歌手包括松田聖子、EXILE、King Gnu、LiSA、aiko、浪花男子等，KinKi Kids壓軸演唱。節目平均收視有10.9%，靚聲天后森山良子、平原綾香等合唱中島美雪名曲《時代》時，錄得全晚最高瞬間收視13.6%。