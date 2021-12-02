限量「自製韓國椪糖套裝」 神還原神劇遊戲
2021年12月02日 11:00
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【營業資訊】如果巴絲打有欣賞過熱爆全球韓劇《Squid Game 魷魚遊戲》的話，對劇內椪糖絕不陌生，而緊貼市場的惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty，以及Jasons ichiba就由即日起，於指定分店推出韓國直送到港的「自製韓國椪糖套裝」，內含勺子、托盤、壓板、鏟及5款圖案造型模具共9件器具。
大家只需用勺子將2至3安士的糖以小火加熱，攪拌至完全融化後關火，在勺子中加入小量蘇打粉並快速攪拌至均勻，此時融化的糖會呈亮金棕色。接着在托盤上撒上一層薄薄的糖，並將勺子裏融化的糖倒在上面並用壓板壓平，然後於椪糖上放上其中一個圖案造型模具，並輕輕按壓它，待椪糖冷卻後，只需用鏟輕輕將其從托盤上取下即成。品牌以低於建議零售價（HK$118-HK$122）的HK$80發售；套裝同時於Market Place by Jasons手機應用程式或yuu應用程式發售（https://bit.ly/3D0c9M5 ），數量有限，售完即止。作為神劇粉絲想100%還原劇中的椪糖遊戲，又或與親友大玩神劇遊戲，共渡聖誕佳節！