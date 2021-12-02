限量「自製韓國椪糖套裝」　神還原神劇遊戲

【營業資訊】如果巴絲打有欣賞過熱爆全球韓劇《Squid Game 魷魚遊戲》的話，對劇內椪糖絕不陌生，而緊貼市場的惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty，以及Jasons ichiba就由即日起，於指定分店推出韓國直送到港的「自製韓國椪糖套裝」，內含勺子、托盤、壓板、鏟及5款圖案造型模具共9件器具。