或不能出席《MAMA》　BTS出售事務所股份變現近6,700萬

紅遍全球的韓國男團防彈少年團（BTS），所屬的HYBE事務所於去年10月中正式上市，7子各獲公司分派68,000股，市值逾1.6億港元，而每股的招股價為約930港元，至今年6月已突破2,060港元，帳面回報高達約2.2倍，而成員Jin、RM及J-Hope被爆早前出售了部分股票，共變現近6,700萬港元。

據悉Jin於10月19日以每股2,040港元的價格賣出16,000股，J-Hope則於10月22日以每股2,238港元的價格賣出5,601股，而隊長RM就於10月13至11月9日期間分9次賣出共10,385股，最低及最高股價為1,904及2,573港元，3人的賣出價分別為3,265萬港元、1,253萬港元及2,189萬港元，因HYBE的股價曾於11月17日升至2,841港元，所以3人均不是在最高價時賣出，至於SUGA、Jimin、V及Jungkook則仍持有68,000股。

另外，南韓政府為應付新冠肺炎Omicron變種病毒，由明日起從海外入境的人士均需隔離10天，而BTS於上月27日赴美國舉行演唱會，他們將於當地時間本月3日參加美國大型音樂節「2021 Jingle Ball」，他們返韓後需要隔離10日，估計他們將不能出席於本月11日舉行的《MAMA音樂頒獎禮》，消息指BTS早於赴美前已向《MAMA》方面表示會缺席頒獎禮，對於BTS會否出席，主辦頒獎禮的Mnet電視台就表示仍在商議，而BTS近年都是《MAMA》的大獎得主，去年就掃走合共8個獎。