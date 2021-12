歌神陳奕迅(Eason)出名係大細路,即使開工期間都勁百厭無時停,好似之前就喺片場挑機「宇宙最強」甄子丹,扮葉問1個打10個,日前佢出席音樂會,當日以白色西裝外套上陣嘅佢趁未開騷前,就喺後台化身「占士邦」,隨手拎起風筒扮手槍,對住鏡頭連環「掃射」,再配合小碎步舞姿,招積到爆,加埋經典嘅007電影配樂,真係勁有特務Feel!佢仲引用「占上邦」名句「My name is Bond,James Bond」,改成「賣𡃁 is 青。衣青。」相當搞笑。