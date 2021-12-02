承認與吳紫韻拍過拖　潘梓鋒傷「賈明昇」案被判守行為

無綫節目《東張西望》主持潘梓鋒早前涉嫌打鬥被捕，有傳已婚的他疑因《3日2夜》女主持吳紫韻（Purple）而出手，打傷《愛．回家之開心速遞》中飾演「賈明昇」的鄒兆霆。

案件今天（2日）在觀塘裁判法院再提堂，潘被控一項傷人罪。控方指考慮到事主已康復及案件性質，故同意不提證供起訴，以簽保守行為處理。主任裁判官錢禮批准被告自簽1,000元、守行為36個月，另支付訟費500元，從保釋金扣除，不留案底，法庭並下令被告不得企圖作出暴力行為或威嚇別人，特別是對事主鄒兆霆。裁判官提醒被告獲控方不提證供起訴是極之僥倖，被告要好好珍惜今次的機會。

據案情披露，藝人潘梓鋒與控方第二證人吳紫韻於2019至2021年間為情侶關係，後因感情轉差而分手。2021年8月6日到吳紫韻位於將軍澳單位內非法及惡意傷害控方第一證人鄒兆霆，令事主面部多處受傷，需縫共10針，潘表示同意案情。

判刑後潘與代表律師步出法院並握手表示感謝，認為裁決合理。問到何時復工？他表示未清楚何時復工，一切需由公司決定。他尊重法庭判決，覺得自己有做得唔啱嘅地方，依家希望重新出發，他說：「呢件事期間有圈中朋友打畀我問候，當中包括林盛斌，佢好有義氣，令我明白咩叫雪中送炭。感情事唔想再多作交代，多謝大家關心。」而吳紫韻回覆東網時表示，件事已經告一段落，沒有冇特別補充，希望各位都可以重新平靜生活，多謝關心。