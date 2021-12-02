笑晒否認分手　Jer讚女友大方：段關係點我最清楚

人氣男團MIRROR成員Jer及Ian偕Gin Lee（李幸倪）合體出活動，分別擔任星級店員及店長，吸引大批Fans以上下層式大包圍見偶像！而昨日（1日）被傳跟圈外女友Kelly分手的Jer，登場時面露微笑，又同Ian笑住咬耳仔，顯然未有受「分手」影響心情，席間Gin Lee更笑指要委任Jer做吉祥物，因為覺得對方的招牌笑容能俘虜3至80歲人的心。

受訪時問到Jer的心情，他先表示「多謝關心」，續直言正處理跟女友的關係，方向樂觀：「OK嘅！等我氹番佢。（你做咗咩事？）可能我做嘢忙，冇乜時間陪佢，自己喺工作上都未處理得到，同時仲有段感情嘅關係，依家未識Balance。（仲係戀人關係？）係。（見女友喺限時動態Post日文歌『多人行』啲歌詞。）唔關事，大家諗多咗！」

問到女友之後會Follow番社交網？他說每個人做法不一，希望大家給予適當空間處理，又提到有網民指女友不是第一次Unfollow，他笑說：「唔重要啦！（身邊太多女Fans，女友呷醋？）都唔係，相信我入得呢行，另一半就接受咗呢件事，佢已經好大方！希望大家唔好亂加評論落我哋段關係度，因為段關係點我哋最清楚。」至於問到如何氹女友？Jer就大賣關子，又指下星期將會孖Ian、姜濤、Anson Lo、Edan及AK開騷：「綵排得如火如荼。（會唔會因為感情事影響演出？）唔會畀感情影響工作心情，盡力做好每個表演。」而Ian亦跳出護兄弟：「一齊保護小柳柳！」談及他跟索模Amy Lo（盧慧敏）感情Sweet爆，問到可有相處招數過給Jer？他卻笑說沒有：「每個人都有自己同人相處嘅哲學，大家會喺自己嗰套哲學當中揣摩到相處方式，所以大家都係畀多啲空間佢哋，畀多啲祝福！」

講到Ian入圍《叱咤》「我最喜愛男歌手」5強，問到攞獎信心大增？他笑謂攞獎信心不大，但對入圍5強都好開心，因為得到認同、支持。最近陶大宇因演唱《倒轉地球》成為熱話，有網民力推他做「插班生」參加「我最喜愛男歌手」公投，Ian指：「最緊要大家鍾意，無論咩單位嘅音樂人都好，有人推動投票呢件事就已經好好。」