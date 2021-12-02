海景餐廳　食矜貴聖誕餐好有Feel

聖誕節是本地重要節日之一，情侶們當然隆重其事，在這個日子來一頓浪漫聖誕餐，夫婦或小家庭也會揀選合適地點慶祝。除了講求食物質素，港九地區部分餐廳兼備無敵海景，讓客人可邊賞景邊品嘗美食，浪漫有氣氛，貴一點都值。

港島區

新派法菜

品嘗聖誕大餐前，先和對方輕酌一杯，氣氛應更融洽。銅鑼灣位於高層的當代法國餐廳SKYE Roofbar & Dining，由維港至北角的景色都可遠眺。酒吧以太空時代設計，晚上時吧枱還會發光，相當有Feel。餐廳於12月份階段為客人預備驚喜，如12月1日至14日就有甜甜蜜蜜的朱古力嘗味餐單，師傅主要選用單一原產地和有機公平貿易的朱古力，配鴨肝、鴿子和法國雞翼等，新鮮感十足。來到12月24日及25日會推出6道菜聖誕晚餐，享用餐前香檳後，頭盤有蘋果酒慢煮生蠔、鴨肝及自家乾式熟成鹿肉凍批、焗北海道帶子、主菜有法式煮龍蝦、澳洲珍珠雞，最後以冧酒椰棗蛋糕作結，菜式精緻，配合高空靚景，應更開胃。

近距離賞景

灣仔區沿海一帶的餐廳，景色亦不錯。香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant於12月24日至26日推出4道菜夢幻佳節醉人晚宴，客人先品嘗海鮮拼盤，然後就有牛肝菌忌廉湯伴西班牙火腿、烤焗火雞胸伴火雞腿丸子，客人可選擇澳洲和牛牛肩扒或松露配日本菇菌意大利飯，最後以白古力雪球作結。套餐附有一杯氣酒酒，客人亦可點選葡萄酒或雞尾酒拼配，邊吃邊近距離欣賞海景。

九龍區

海天一色

尖沙咀海濱長廊對正維港，一向是打卡的好地方，若唔想同人迫又可環抱海景，附近的新派澳洲菜餐廳Hue可能符合你要求。餐廳剛迎來新行政總廚Wilson Leung，推出不少新煮意。於12月24日及25日推出聖誕節四道菜晚市套餐，開胃小食有澳洲生蠔、粟米煎餅及生牛肉他他。前菜包括韮菜馬鈴薯湯配水煮蛋及松露、海蝦肉凍配青瓜及栗子或煙熏鴨火腿配柑橘。主菜方面，可在馬鈴薯丸子、煮火雞胸肉配蔓越莓番茄醬、油醋日本鰆魚、紫椰菜包香脆豬腩和香烤和牛西冷中揀選其中1款。甜品有香蕉拖肥芝士蛋糕、朱古力紅蘋果Forbidden Fruit或Tiramisu。餐廳大部分位置對正海景，想搵個好位就要早訂位。

意式風味

本地的高級意大利餐廳，選擇亦不少，尖沙咀馬哥孛羅香港酒店意大利餐廳Cucina擁有無敵海景，12月24日及25日推出6道菜餐單，前菜有鴨肝醬伴焦糖蘋果、紅莓及黑醋和野菌栗子濃湯伴北海道帶子‧青蘋果及白松露。之後有手工製意大利雲吞釀珍珠雞、焗比目魚柳伴龍蝦汁‧海膽及黑蒜及烤和牛柳伴歐洲蘿蔔蓉‧菠菜粉及櫻桃汁，壓軸的甜品是迷你聖誕樹，可愛又美味。

地道人氣意味

城中人氣意大利餐廳Angelini，主打地道意大利美饌，今個聖誕也有應節盛宴，由大廚Andrea Burzio設計、推出4至6道菜平安夜節日晚餐，菜式有香煎北海道帶子配松露海膽、香烤和牛配25年陳年香醋、自家製野菌意大利雲吞等。而聖誕日也推出5道菜節慶嘗味晚餐，主打菜式包括意大利紅蝦薄切配三文魚子、煎鵝肝配無花果及蜂蜜羊乳酪碎、瑞士甜菜意大利雲吞配蜆，以及鮟鱇魚尾龍蝦濃湯配藏紅花等，甜品是黑朱克力椰子泡芙。

高級扒房

在重要的節日，很多人會選擇鋸扒慶祝，尖沙咀位於酒店高層的扒房Morton's The Steakhouse，於12月24日及25日推出聖誕三道菜晚餐，當中有多款經典頭盤如珍寶蟹餅、特級珍寶蝦咯嗲、龍蝦湯、意大利軟芝士配紅菜頭沙律或香煎鵝肝配蘋果醬。主菜方面，首選7安士美國和牛牛柳配香煎鵝肝、16安士肉眼牛扒或10安士厚切西冷牛扒配蒜香骨髓牛油汁，啖啖肉最Juicy。另外還有香草蔓越莓焗火雞卷、智利海鱸魚柳配紅椒醬選擇。客人亦可加錢來多一份新鮮生蠔。最後以甜品拼盤或莫爾頓經典焗暖心朱古力餅作結。