靈敢侶情：一切都是集團式經營

中學的學校屬Band 1，走的是精英制︰成績好的被重用，對平庸之輩則不聞不問。教數學的老師最誇張，在走廊遇到考第一、每年代表學校參加「奧林匹克數學比賽」的同學時笑容燦爛，但見到我時，立即變面，我還以為自己得了變透明的超能力，不過奇就奇在，當學校有求於我，我又會頓時現形。

有一回，老師需要學生出賽聯校運動會，班主任請同學參賽，卻沒人有反應，包括 會游泳之餘，每年均參加區際比賽又得獎牌的我，當時我在心裏想︰反正你不會問我，即使問了，我又為何要幫你？班主任再問幾次，還是沒人理會，於是板起臉來，突然喚我的名字訓話︰「你明明懂游泳，卻不願付出，怎麼你會這樣？」

噢！原來你知道我懂得游泳？

萬般不情願，還是要屈服，但在答應的那一刻，我蠻失望，失望是因為有期望，天真地相信老師有教無類，卻又想不到，一切只是集團式經營，誰有業績，就對誰恭敬。

相信，在Band 1就讀但又平庸的學生，都有可能遇過這種事，不過從這段經歷中，我反而學到一件事︰別人怎樣對自己，都不代表我要用同樣的方式對別人，因為己所不欲，勿施於人。

讀到中五，我便離開了這個「集團」，轉去另一間溫情爆滿的中學，還過了一年天真、被照顧和被關心的校園生活，有機會再跟大家分享。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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