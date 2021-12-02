復古新無反　一攝入魂

準旗艦相機一向有價有市，一來因為價錢比旗艦機平許多，二來機身輕巧機動性更高。作為Fujifilm「第二梯隊」的X-T系列，正因為咁而廣獲精打細算的拍友垂青，新無反X-T30 II減磅至378g，並內置X-Processor 4處理器，帶來0.02秒極速對焦，影人影景都手到拿來！

新演算啱夜拍

X-T30 II外觀繼承了X-T30的復古風格，提供黑或銀兩色，機頂保留快門、曝光補償、拍攝模式三個獨立轉盤，並設有顯示快速選單的Q鍵，滿足拍友對自主操控的要求。它的LCD觸控屏幕足有3吋之大，像素提升至162萬，睇相更清晰細緻，而且可以上下翻動，高低角度取景話咁易！此機配備2,610萬像素X-Trans CMOS 4感應器及全新演算法，支援全畫面相位檢測自動對焦，既可準確追蹤正在靠近或遠離的對象，低至-7.0 EV的弱光環境下也能鎖定焦點，夜拍也能捕捉決定性時刻。

模擬菲林質感

Fujiflim以菲林起家，「菲林味」自然是此機的賣點之一，預載了18種菲林模擬模式，可還原菲林獨有的色彩、色調和飽和度，取景時仲可經屏幕實時預覽效果，方便營造不同氛圍。多得X-Processor 4處理器，電子快門模式下的連拍高達每秒30張，並能以Full HD@240p的幀速率錄影，瞬間輸出為最高10倍的慢動作畫面。談到錄影，它還能夠錄製相當於6K的數據再生成4K影片，較一般超高清影片的雜訊更低，保證影像生動逼真。