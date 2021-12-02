Edan撐隊友Jer好錫女友：成日振夫綱！

組合MIRROR成員呂爵安（Edan），連同魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）等，今日（2日）在新蒲崗為ViuTV節目《膠戰 S2》開工，Edan指節目還有3集將煞科，希望再添食第三季。

Edan與Jeffrey最近為完成劇集《i.SWIM》拍攝，Edan更騷肌派福利，他說：「因為之前做gym，所以影定，都想畀人睇吓我有啲料。不過，Jeffrey就真係大隻好多。（Anson Lo新戲扮女人自己都覺得樣衰？）睇過相、未睇戲，聽講好好笑，不過，佢都係做番男人啦，都想睇佢去得幾盡，因為佢平時好姿整，為角色放低偶像包袱。（你扮女人樣衰啲？）我扮女人好靚，但想睇睇我阿妹得喇。」

講到有傳柳應廷（Jer）與拍拖5年的圈外女友分手？Edan說：「都有問佢咩事，冇事嘅都係嗌吓交，耍吓花槍，私人嘢都係交番畀佢自己處理。（Jer好怕女友？）我都有責任，之前喺電台成日笑佢，其實佢好錫女友，仲好威猛，成日振夫綱。佢哋好sweet，打牌聚會都有帶出嚟，當咗佢係阿嫂。」Jeffrey被問到可擔心與女友出現「小風波」？他說：「唔會，我哋好開心，兩小無猜。」