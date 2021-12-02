林欣彤淨係幫梁祖堯　許廷鏗呷大醋

歌手許廷鏗（Alfred）與好友林欣彤（Mag）今日（2日）出席服裝品牌活動，同場有Alfred《全民造星IV》的4位學員，帶埋她們出活動的Alfred表示：「客戶好好，我哋嚟緊仲plan之後開音樂會，會叫埋佢哋同其他學員。」講到聖誕節將至，Alfred就要做《造星IV》決賽，而Mag亦會在工作中度過，問到冇男仔約嗎？她想了一會兒笑言：「暫時冇，但如果得閒可以嘅。」

Alfred即笑言約她來《造星》決賽，又讚她好，為學員提供意見，Mag即解釋：「嗰日我去錄節目，見到梁祖堯，佢話不如過嚟同班女仔傾吓偈，咁啱佢哋有個低音（指參賽者）過唔到嚟，所以我就教咗佢哋幾句。」Alfred即「呷醋」：「原來你淨係幫阿祖。」Mag就「反擊」：「你揀咗鄧小巧幫手都唔叫我！」Alfred隨即表示他們、小巧及鄭欣宜有一起食飯，期間他亦hard sell一齊睇《造星》。Mag亦有睇開節目，更睇好Marf：「因為佢同我參加比賽嘅歲數一樣，都係19歲。」

而講到昨晚大熱咖喱被foul，惹起網民評論， Alfred表示：「我都好鍾意佢，但冇辦法，當下係電光火石嘅決定，亦係當下最好嘅決定，大家唔捨得佢即係佢觀眾緣好。（梁祖堯畀人鬧？）我唔敢睇，同埋都唔會改變結果，不過節目完，唔代表佢哋個仕途完結，我哋都會同佢哋合作，好似阿祖會邀請佢哋參演舞台劇。」